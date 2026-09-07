Tini Stoessel no se habla con sus papás desde hace más de dos meses

En el marco de la controversia familiar que involucra a Tini Stoessel y a su padre, Alejandro Stoessel, el letrado Agustín Rodríguez brindó declaraciones en el ciclo Nuevo Día de Ciudad Magazine, conducido por Flavia Palmiero, donde asumió la defensa del productor. El profesional del derecho aclaró que posee una relación que excede el campo laboral, definiéndose como amigo del representado desde hace años. Al describir el estado emocional de la familia integrada por Alejandro, Mariana y Francisco, señaló: “Lo están viviendo tranquilos desde todo lo que se dice, pero tristes”.

Durante la entrevista, el representante legal desestimó los trascendidos referidos al estado físico del productor, desmintiendo que hubiera atravesado por el quirófano en días recientes. Sobre este punto remarcó: “Quiero aclarar que Alejandro no tuvo ninguna intervención quirúrgica la semana pasada”. Explicó que la complicación consistió en “una pequeña taquicardia” que no derivó en mayores problemas. A su vez, enfatizó: “No le colocaron ningún stent ni nada, como se dijo en ningún lugar”.

En lo relativo al plano económico y los requerimientos de información sobre los bienes e ingresos de la artista, descartó la existencia de maniobras irregulares o de una inspección contable. Manifestó que “no hay sobre la persona de Alejandro ni sobre toda la documentación ningún tipo de auditoría. Lo que hay en su momento fue una solicitud”. Añadió que “es documentación que Alejandro le brindó al apoderado de Tini y más allá de eso no hubo ningún inconveniente”, asegurando asimismo que “Alejandro ha sido muy prolijo y transparente en el cuidado de la carrera de su hija, de los ingresos”.

Al abordar el vínculo entre la cantante y sus progenitores, ante la consulta planteada por Juan Echegoyen sobre un presunto bloqueo telefónico, el entrevistado afirmó no poseer certeza de dicho acto, aunque confirmó la interrupción de la comunicación. Al respecto, aseveró: “Hace dos meses que no están hablando”. Frente al pedido de confirmación sobre la restricción en la aplicación de mensajería, respondió: “No, que los bloqueó, lo desconozco”.

Sobre los motivos del quiebre en la relación, el letrado analizó que la intérprete busca un rumbo distinto en su actividad profesional. Consideró que “hay etapas que se terminan siempre, pero no tienen por qué terminar mal ni mucho menos”. Tras valorar el desarrollo histórico guiado por el productor, expresó que “Tini es una estrella y va a seguir adelante con o sin Alejandro”, complementando que “lo que no cabe duda es que Alejandro fue un factor muy importante en la carrera de Tini”.

Por otra parte, cuestionó el abordaje mediático del caso y la atribución de supuestas conductas delictivas hacia su cliente. Manifestó que “hay un sector de la prensa que lo ha calificado fuertemente a Alejandro. Le han dicho estafador, han dicho que le ha robado a la hija en forma afirmativa”. En esa línea, puntualizó que “un pedido de documentación es simplemente eso, no quiere decir que Alejandro Stoessel haya cometido algún delito o que no haya sido transparente en el manejo de sus cuentas”.

A causa de las imputaciones públicas, ratificó que evalúan recurrir a la justicia en compañía de la esposa del productor. Detalló que las medidas no irán “contra el periodismo, porque el periodismo tiene el deber de informar”, sino que “estamos evaluando conjuntamente con Alejandro y Mariana iniciar acciones hacia algunas personas que han afirmado cosas que no son ciertas”.

Consultado por los incidentes en los que se denunció la agresión con piedras hacia cronistas presentes en el lugar, desestimó la realización de una revisión personal por parte del productor. Sostuvo que “no tiene ningún tipo de autocrítica. Él me manifiesta que él no tiró ninguna piedra y le creo”, y agregó: “Si hay alguien que se sintió afectado por algún tipo de piedra, que demuestre que la tiró él”.

Finalmente, expresó su previsión de una resolución favorable de la disputa en el corto plazo, proyectando que la situación podría solucionarse “en el próximo año” y concluyendo “de la mejor manera”. No obstante, reiteró las consecuencias morales sufridas por el empresario al sostener que “el problema es que cuando a vos te dicen ladrón, eso ya no tiene vuelta. Cuando a vos te dicen estafador, no tiene vuelta”.