Tini Stoessel peleada con su familia: no se hablan y, ¿culpa de De Paul?

Tini Stoessel se encuentra en París para los preparativos de su vestido de novia de cara a su casamiento del 19 de diciembre con Rodrigo De Paul. A pesar del futuro evento, la atención se centró en la relación con su familia tras los datos revelados sobre un alejamiento con sus progenitores.

Se explicó que "todo comienza en el Mundial, cuando ella siempre estaba con algunos amigos, su seguridad, pero no se veía a su mamá ni a su papá cerca", lo que despertó rumores sobre la distancia con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

La situación se hizo más evidente al observar las dinámicas durante la competencia deportiva. Según se informó, "la mamá vive en Miami y subía constantemente historias a sus redes sociales mirando el Mundial desde una tele en su hermosa casa" en lugar de acompañar a la artista.

Se aclaró que la joven está distanciada de ambos padres y que "es una distancia con los dos papás, totalmente a conciencia", una determinación que la mantiene firme aunque le genere tristeza. El contacto actual entre las partes es nulo.

En este contexto, se filtró que "Fran es el mediador" entre su hermana y sus progenitores para intentar recomponer el vínculo familiar. Por otro lado, la información indica que "Rodrigo de Paul no se mete" en las discusiones de su futura esposa con su familia. El quiebre se produce en un momento clave de la vida personal de la cantante, quien eligió priorizar su postura ante la falta de presencia de sus padres en eventos recientes.