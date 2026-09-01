Tini Stoessel reveló en quién se refugia tras el escándalo con su papá

La cantante Tini Stoessel reapareció públicamente tras el conflicto familiar que tiene como protagonista a su padre, Alejandro Stoessel. En una entrevista brindada a una periodista de El Salvador para la revista Cosmopolitan, la artista se refirió a su presente y describió la contención afectiva con la que cuenta en este periodo.

En el ciclo Desayuno Americano se emitieron parte de las palabras de la cantante, quien hizo hincapié en la preservación de su salud emocional y en el acompañamiento de sus seres más cercanos. Sobre estas herramientas para transitar la situación, la intérprete declaró que "Hago mucha terapia hace muchos años ya, y también estoy acompañada de gente que quiero mucho".

Asimismo, Stoessel valoró especialmente el sostén de su equipo de trabajo, integrado por personas que se mantienen en su entorno desde los inicios de su trayectoria profesional. Respecto a esta red de seguridad, la vocalista señaló que "Tengo gente que trabaja conmigo desde que yo tengo 14 años, 15 años, que conozco y que siguen estando en el equipo". En esa misma línea, sumó que "Tengo gente que trabaja conmigo que ya son como en familia".

A su vez, la cantante hizo mención de sus bailarines y de su coreógrafa, destacando la extensa relación laboral y humana que los une. Tini Stoessel precisó al respecto que "Mis bailarines me acompañan desde hace muchos años. Mi coreógrafa me conoce a mí desde que tengo 11 años". Al concluir su explicación sobre el soporte con el que cuenta frente a las adversidades, la artista argentina reflexionó que "Entonces ya somos como una familia. Y el hecho también de estar todos unidos y acompañarnos desde ese lugar emocional, no es poco".

Por otra parte, la controversia que rodea a su entorno familiar sumó un nuevo capítulo de tensión pública. Esto ocurrió tras trascender un video en el que se observa a Alejandro Stoessel arrojando piedras desde su domicilio hacia una guardia de trabajadores de prensa apostados en la vía pública. Además, la madre de la cantante, Mariana Muzlera, manifestó su descontento a través de las redes sociales y tildó de nefastos a los medios de comunicación.

El comportamiento de los padres de la cantante provocó la respuesta de la conductora Yanina Latorre durante su programa emitido por El Observador 107.9. La periodista analizó el episodio y cuestionó el accionar del productor televisivo afirmando que "Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana".

Del mismo modo, la comunicadora defendió el derecho a trabajar de los cronistas en el espacio público y remarcó que "Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad". Latorre también evaluó las conductas históricas del círculo familiar de la artista al asegurar que "Los Stoessel tienen esta manera rara, así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir".

Hacia el final de su descargo, la panelista sostuvo que los recientes acontecimientos revelan facetas no mostradas anteriormente por los padres de la cantante. Al respecto, la periodista aseveró que "Esto que están haciendo los Stoessel los está empezando a graficar". Finalmente, Latorre vinculó de forma directa estas conductas públicas con el alejamiento existente en el seno familiar, sentenciando que "Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos".