Tini Stoessel reveló la verdad de la inesperada cancelación de su show

La expectativa por ver a Tini Stoessel en Miami terminó en una noche de máxima tensión para miles de seguidores en el estadio Kaseya Center. Durante la tarde del domingo, los asistentes realizaban la fila e incluso algunos ya habían ingresado al recinto para presenciar el esperado concierto de la gira Futttura. Sin embargo, a minutos del inicio, la jornada dio un giro inesperado al anunciarse la suspensión total del evento.

El desconcierto se apoderó rápidamente del lugar mientras en las pantallas gigantes se informaba que la cancelación obedecía a circunstancias ajenas a la organización y que los boletos serían reembolsados. Integrantes del evento debieron avisar en vivo que el espectáculo no se llevaría a cabo, desatando la angustia de los fanáticos que no encontraban respuestas concretas sobre las verdaderas razones detrás del levantamiento de la presentación.

Ante el revuelo generado por la cancelación, Tini Stoessel rompió el silencio a través de un extenso comunicado en sus historias de Instagram para exponer la gravedad de la situación. La artista comenzó expresando su dolor ante la angustia vivida por sus seguidores diciendo "Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros".

Seguidamente, la cantante detalló las irregularidades con las que se topó al arribar al recinto señalando "Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas. El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos".

A pesar de las promesas de la organización, la artista dejó en claro que su equipo trabajó a contrarreloj sin obtener las garantías mínimas para salir a escena. Tini Stoessel puntualizó que "tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos", agregando que su personal intentó resolver los problemas "incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles".

Frente a la insistencia externa para llevar adelante el espectáculo a cualquier costo, la estrella se mantuvo firme y remarcó "Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron". Con total honestidad, enfatizó que ni ella ni sus acompañantes estaban dispuestos a poner en riesgo la integridad física de nadie.

La intérprete afirmó de manera categórica "Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura". Asimismo, confesó el dolor que le produjo la suspensión del espectáculo al expresar "Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto" en sus plataformas digitales.

Aunque la estrella decidió no profundizar por el momento sobre ciertas internas de la gira, dejó sentada su postura intransigente sobre lo ocurrido. Tini Stoessel remarcó "mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mí".

Para cerrar su descargo, la cantante dejó una frase que resonó con fuerza en todo el ambiente al sostener que "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables". Además, anticipó que próximamente se publicará un comunicado formal detallando cada una de las deficiencias técnicas sufridas en el lugar.