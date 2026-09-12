Tini Stoessel se cansó de su papá y le mandó un duro mensaje tras el robo

En medio de una intensa crisis privada, Tini Stoessel retomó sus presentaciones en vivo con shows en Costa Rica y Monterrey, donde aprovechó las pausas musicales para sincerarse ante el público sobre su momento personal. La artista atraviesa una compleja batalla económica con Alejandro Stoessel, la cual se profundizó luego de que ella iniciara una auditoría para recuperar el control financiero de su carrera profesional.

A pesar del panorama adverso, la cantante eligió expresarse desde una mirada reflexiva sobre el proceso de superación personal y la valoración propia tras vivir situaciones complejas. “A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros”, reflexionó la artista frente a miles de fanáticos, para luego añadir: “Yo hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”.

El impacto de las declaraciones aumentó al considerar el contexto de la revisión contable que salpica a su entorno más íntimo. Al analizar su capacidad de continuar con sus compromisos laborales arriba del escenario, la intérprete reconoció: “Estar acá para mí es… En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”.

A lo largo de sus intervenciones, la joven remarcó la transformación interior que experimentó a raíz de los conflictos recientes, alejándose de una imagen de debilidad. “Sé de la fuerza que tengo, por más de lo sensible que soy”, aseguró ante la multitud.

En ese marco, continuó profundizando en el aprendizaje derivado de los momentos críticos vividos últimamente. “Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo”, manifestó sobre el escenario durante la gira internacional.

Antes de dar cierre a su intervención sin nombrar de manera directa a los involucrados en el conflicto familiar, la artista dedicó unas palabras a los asistentes al espectáculo. “Gracias a todos por acompañarme”, dijo para concluir su mensaje de gratitud hacia el público presente.