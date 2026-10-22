Tini Stoessel sigue enojada con su familia tras el robo de su fortuna

Tini Stoessel retomó su gira internacional Futttura con una emocionante presentación en Venezuela, donde sorprendió a todos sus fanáticos al referirse de manera directa a sus vínculos afectivos en un momento sumamente complejo. En medio del fuerte conflicto mediático y distanciamiento con su padre Alejandro Stoessel, su madre Mariana Muzlera y su hermano Francisco Stoessel, la joven artista aprovechó el micrófono para redefinir públicamente quiénes integran su círculo más cercano e íntimo.

Durante la presentación musical en territorio venezolano, la intérprete decidió romper el silencio y expresar todo lo que sentía ante la multitud que la ovacionaba. "Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo es mi familia. Son mi familia", exclamó la joven sobre el escenario para dejar en claro quiénes la sostienen afectivamente. Además, les dedicó unas palabras de agradecimiento al remarcar "Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo".

En otro pasaje de la noche, la artista argentina Tini Stoessel no pudo contener las lágrimas al repasar los diversos imprevistos que atravesó la producción de sus espectáculos en los últimos días. "Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura", manifestó entre sollozos antes de recibir el apoyo inmediato del público presente. Las declaraciones de la joven surgieron luego de la explosiva repercusión que generaron las historias publicadas por la periodista Yanina Latorre sobre el escándalo.

La controversia principal se había desencadenado el domingo 18 de octubre de 2026 en el estadio Kaseya Center ubicado en la ciudad de Miami. El esperado concierto fue suspendido a pocos minutos de su inicio programado, generando gran desconcierto e indignación entre los miles de seguidores que se habían congregado en el lugar. Horas más tarde, la cantante utilizó sus redes sociales para detallar con precisión las severas fallas operativas y la falta de garantías organizativas que provocaron la abrupta decisión.

A través de un extenso comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, la estrella pop justificó la suspensión del recital ante las deficiencias del recinto. "Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros", explicó en el texto. "El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos", agregó.

En su descargo público, la cantante remarcó que las condiciones ofrecidas vulneraban los estándares mínimos de calidad y la protección de los asistentes. "Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show", denunció con firmeza. "Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron", remarcó, para luego sostener que "Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negotiables".

Para finalizar su mensaje, la celebridad se refirió al compromiso que mantiene con sus seguidores a pesar de las adversidades financieras y logísticas del tour, mientras paralelamente trascendían declaraciones de su hermano Fran Stoessel sobre el conflicto económico de la familia. "Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un projecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí. No se imaginan cuánto lamento todo esto", concluyó la joven artista.