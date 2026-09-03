Tini Stoessel tenía miedo de decirle a sus padres que quería ser evangelista

Nuevos detalles salieron a la luz en torno a la interna que rodea a Tini Stoessel y su entorno directo, tras una serie de informaciones difundidas en los medios de comunicación. En el programa Puro Show, emitido por eltrece y conducido por Mati Vázquez y Pampito, la periodista Fernanda Iglesias dio a conocer un episodio de la vida de la artista a partir de testimonios de personas que habrían colaborado con ella en áreas de producción y servicios.

La revelación surgió durante la discusión sobre la dinámica que mantenía la cantante con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. En el debate se hizo mención a los dichos previos de Yanina Latorre, quien había indicado que la artista se presentaba acompañada al momento de dialogar con sus progenitores. Sobre este punto, Iglesias manifestó: “Ayer Yanina contó que ella le tenía tanto miedo a los padres que, cuando iba a hablar con ellos, iba con un testigo”.

Posteriormente, la panelista brindó el dato inédito sobre el acercamiento de la joven hacia la fe evangélica de manera reservada. En sus declaraciones, la periodista afirmó: “Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres”.

El hecho cobró relevancia periodística al ser analizado en el marco de las distintas versiones sobre la relación y la administración de los recursos durante la carrera de la intérprete. Al respecto, la comunicadora agregó: “Esto, en este contexto en el que Yanina Latorre cuenta que Tini le tenía miedo a sus padres, y ella misma cuenta que no tenía plata ni para pagar la comida”.

Finalmente, Iglesias remarcó la importancia de que la experiencia no hubiese sido compartida en el ámbito del hogar. Sobre el cierre de su intervención en el ciclo televisivo, la panelista sostuvo: “Es llamativo que no le pudiera contar a los padres”.