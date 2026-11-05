Tini Stoessel y Fran: ruptura total y guerra familiar que parece no tener fin

La decisión de Fran Stoessel en medio del conflicto familiar entre Tini Stoessel y sus padres encendió las alarmas en el mundo del espectáculo, donde la tensión no para de crecer. El periodista Juan Etchegoyen reveló en el ciclo Nuevo Día que el trato cotidiano entre los hermanos pasó de ser sumamente tenso a volverse completamente nulo durante las últimas semanas. Este profundo distanciamiento se enmarca dentro de los delicados desacuerdos económicos y de manejo profesional que la reconocida artista mantiene con su círculo más íntimo.

Según la información aportada por el comunicador a partir de testimonios directos de allegados a la cantante, la relación entre ambos quedó completamente rota. Una persona del entorno de Tini Stoessel le aseguró al periodista que lo que antes era un vínculo tirante hoy en día es directamente inexistente. El detonante principal que terminó por fracturar la comunicación familiar habría sido la fuerte molestia de Francisco ante la reacción de su hermana frente a la filtración pública de ciertos montos de dinero.

A Francisco le molestó de sobremanera que a Tini Stoessel la ofuscase, la pusiese furiosa y le indignasen los gastos monetarios que trascendieron en los medios de comunicación. Ese malestar acumulado por la exposición de cifras de dinero terminó por dinamitar un diálogo que ya venía muy debilitado por las discusiones internas sobre la administración de la carrera de la joven estrella musical.

En medio de este escenario de alta tensión y reproches cruzados, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera habrían intervenido de manera directa para obligar a su hijo a tomar una postura definitiva frente al conflicto. De acuerdo con los datos brindados por las fuentes consultadas, los padres mantuvieron una reunión privada con el joven donde le exigieron definirse sin grises. O te ponés del lado de ella o te ponés del lado nuestro, de los dos lados no podés estar, habría sido la fuerte frase que le marcaron en aquel cónclave.

Ante semejante exigencia por parte de sus padres, el hermano de la cantante habría optado por inclinarse hacia un bando determinado. Lo que me dicen a mí es que Fran eligió estar del lado de sus padres, concluyó el periodista al brindar todos los detalles del caso. Hasta el momento, ni la intérprete de grandes éxitos musicales ni su hermano emitieron declaraciones públicas ni comunicados oficiales para ratificar o desmentir esta ruptura total en la relación familiar.