Tini tuvo ataques de pánico tras el robo que sufrió por parte de su papá

La estadía de Tini Stoessel en territorio mexicano suma un dramático trasfondo a partir de los datos expuestos durante la emisión de Lape Club Social. El periodista Emiliano Morales dio cuenta de una compleja situación física y emocional que involucra a la artista en la previa de sus presentaciones en ese país, asociada a un quiebre en la relación con su entorno más cercano.

Al hacer referencia al escenario actual de la cantante, el comunicador expresó: "Estoy sorprendido con el caso de Tini. Estos casos son muy lamentables, pero ahora que Tini ya está en México, lo más delicado es que la han visto muy mal en los ensayos".

El cuadro expuesto se vincula con un conflicto legal y financiero con Alejandro Stoessel, motivado por decisiones comerciales vinculadas a su rol de representante. Al respecto, el profesional indicó: "Ella se entera que el papá firmó varios acuerdos de conciertos de los que ella no estaba enterada bajo el tema del manager".

Esta disputa habría resentido el tratamiento que la intérprete realizaba para su salud mental. Morales puntualizó: "Recuerden que la diagnosticaron con depresión y la han visto que ha abusado de estos medicamentos que le dieron para la enfermedad. Incluso, ha tenido situaciones de crisis de pánico en los ensayos".

A pesar de estas dificultades, los compromisos de la agenda musical se mantienen. El periodista repasó los próximos eventos previstos para la artista en la región al señalar: "Ella va a estar hoy en Guadalajara en un estadio donde entran alrededor de 20 mil personas. Se piensa que va a haber algunos invitados, pero lo más importante es que el 4 de septiembre se presenta en Ciudad de México donde estarán Los Ángeles Azules como principales invitados".

No obstante, los detalles compartidos sobre la cotidianeidad tras el escenario reflejan la persistencia de los síntomas. En relación al estado general de la joven y sus proyectos personales, Morales concluyó: "Tini toma antidepresivos y ansiolíticos para las crisis de ansiedad que ha tenido por el tema del papá. Si algo la mantiene en pie es la boda que tendrá con el futbolista argentino. Ella no va a decir que está mal de salud, aparenta estar bien, pero tras bambalinas se sabe todo esto".