Tini y De Paul tomaron una fuerte medida con las invitaciones de la boda

La organización del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suma un capítulo enfocado en la privacidad. De cara a la celebración programada para el 19 de diciembre a fin de año, la pareja comenzó con el envío de las tarjetas virtuales a través de WhatsApp. Tras revelarse en La Mañana con Moria que la invitación tiene una estética donde predomina el color azul, salieron a la luz los mecanismos implementados para resguardar el evento.

El periodista Santiago Sposato detalló el dispositivo de protección tecnológica que poseen los pases digitales. Según explicó, las tarjetas están encriptadas y, aunque a simple vista parecen idénticas, cada una tendría una identificación diferente. La razón principal reside en rastrear el origen de cualquier divulgación no autorizada. "En el caso de que lo filtren, se pueden dar cuenta quién fue", explicó Sposato sobre la estrategia empleada.

Esta modalidad cuenta con antecedentes en el ámbito del espectáculo. En Primicias Ya, Marina Calabró recordó que Nicole Neumann y Manu Urcera utilizaron un mecanismo similar para su casamiento en 2023. En aquella oportunidad, la invitación que se filtró tenía un número oculto que podía verse al hacer zoom y supo que había sido Robertito Funes Ugarte.

Por otro lado, trascendieron datos sobre la lista de asistentes y la presencia de la familia de la cantante. El periodista informó que a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, no les llegó la invitación. Durante un móvil, Moria Casán habló del tema y señaló que no tendrían intención de asistir.

Sobre el conflicto familiar, Damasia Ochoa fue todavía más directa y explicó cuál sería el motivo: "No les interesa ir, no quieren compartir nada con Rodrigo De Paul. Moria no lo puede decir, pero lo digo yo: no quieren compartir entorno con Rodrigo De Paul porque creen que Rodrigo De Paul es quien le llenó la cabeza a su hija".