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Tinto de verano: cómo prepararlo al estilo español y 2 variantes para lucirte
POR REDACCIÓN
Antonio Vargas revolucionó las tardes calurosas de Córdoba cuando inventó esta bebida en su taberna. El trago conquistó las barras argentinas por su frescura, bajo nivel de alcohol y rápida elaboración.
Para lograr el vaso ideal hay que sumar mucho hielo, 90 ml de vino tinto joven y 90 ml de gaseosa de limón bien fría. Mezclar despacio para no perder el gas y sumar una rodaja de limón.
La opción con notas cítricas requiere 90 ml de vino rosado o tinto liviano, 90 ml de gaseosa de pomelo y un toque de jugo de naranja. Completar la copa con rodajas de pomelo y menta fresca.
Los bartenders sugieren una alternativa de autor con 90 ml de vino tinto, 30 ml de vermú rojo y 60 ml de agua tónica. Perfumar con piel de naranja y decorar con una rama de romero.