La delegación del Tiro Federal Argentino de San Juan tuvo un fin de semana histórico en San Rafael, Mendoza, al conseguir once podios en dos competencias que reunieron a deportistas de distintos puntos del país y del exterior. Los representantes provinciales obtuvieron cuatro primeros puestos, tres segundos y cuatro terceros lugares durante la 4ª Edición del Torneo Internacional Trasandino y la 2ª Edición del Torneo Binacional de Equipos Provinciales de Tiro.

Las competencias se desarrollaron entre el 13 y el 15 de noviembre de 2026, en el polígono de San Rafael, con una delegación sanjuanina que combinó deportistas experimentados y representantes de las categorías formativas. La institución cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y también recibió la colaboración de su comisión directiva para participar del certamen.

Mario Riveros, la gran figura de San Juan

Uno de los nombres más destacados de la delegación fue el de Mario Riveros, quien consiguió cinco medallas en diferentes modalidades y categorías. El tirador sanjuanino se quedó con dos primeros puestos en las pruebas de 50 metros: Rifle Tendido, con 604,2 puntos, y Rifle Tres Posiciones, con 539 unidades.

Además, Riveros consiguió el segundo lugar en Tres Posiciones Carabina Neumática, correspondiente a la Copa Municipalidad de San Rafael. También obtuvo el tercer puesto en 10 metros Rifle de Aire, categoría Hombres Mayores, con 591,7 puntos, resultado que le permitió ubicarse sexto en la clasificación general y acceder a la Final Olímpica de la Copa Challenger.

En la competencia por equipos, Riveros e Ignacio Grígolo consiguieron el segundo puesto en la final de 10 metros Equipo Mixto Rifle de Aire, con un total de 449 puntos. Por su parte, Grígolo completó una buena participación individual al finalizar cuarto en 10 metros Rifle de Aire, con 568,6 puntos, y quinto en Rifle de Aire Caño de Quebrar, con 268 unidades.

La rama femenina también aportó una medalla dorada para San Juan. Cristina Gómez se impuso en la categoría Mujeres Mayores de 10 metros Pistola de Aire, con un registro de 400 puntos.

Los juveniles y el protagonismo de los hermanos Paredes

El semillero sanjuanino también tuvo una participación destacada en las competencias disputadas en Mendoza, especialmente en las categorías formativas y en el Torneo Binacional de Equipos Provinciales. Uno de los resultados más importantes llegó de la mano de los hermanos Benjamín y Martín Paredes, quienes se consagraron campeones por equipos en Rifle de Aire de Quebrar Mini.

La dupla sumó 316 puntos, producto de los 189 obtenidos por Benjamín y los 127 de Martín. En la clasificación individual de la categoría Mini, Santiago Páez consiguió el segundo puesto con 193 puntos, mientras que Martín Paredes finalizó tercero con 127 unidades.

Otro de los representantes que sobresalió fue Elías Tello, quien consiguió dos terceros puestos en la categoría Hombres Junior. El sanjuanino subió al podio en 10 metros Pistola de Aire, con 465 puntos, y en 10 metros Rifle de Aire Caño de Quebrar, con 273 unidades.

En las competencias por equipos mayores del Torneo Binacional, San Juan también tuvo participación. La dupla integrada por Tello y Grígolo terminó quinta en 10 metros Rifle de Aire de Quebrar, con 541 puntos, mientras que Cristina Gómez y Tello ocuparon el mismo puesto en 10 metros Pistola de Aire, con 865 unidades.

Los once podios sanjuaninos en San Rafael

La delegación del Tiro Federal Argentino de San Juan cerró su participación con cuatro medallas doradas, tres plateadas y cuatro de bronce. Los resultados reflejaron el rendimiento de los tiradores mayores y el crecimiento de los deportistas que integran las categorías formativas.

El detalle de los resultados:

Primeros puestos: Mario Riveros (50m Rifle Tendido y 50m Rifle Tres Posiciones); Cristina Gómez (10m Pistola de Aire); Benjamín y Martín Paredes (Equipos 10m Rifle de Aire de Quebrar Mini).

Segundos puestos: Mario Riveros (Tres Posiciones Carabina Neumática); Mario Riveros e Ignacio Grígolo (10m Equipo Mixto Rifle de Aire); Santiago Páez (10m Rifle de Aire Caño de Quebrar Mini).

Terceros puestos: Mario Riveros (10m Rifle de Aire); Elías Tello (10m Pistola de Aire y 10m Rifle de Aire Caño de Quebrar); Martín Paredes (10m Rifle de Aire Caño de Quebrar Mini).

De esta manera, San Juan cerró un fin de semana de importantes resultados en San Rafael, con once presencias en el podio y cuatro títulos. La actuación de Riveros y los logros de los representantes juveniles marcaron una destacada participación del tiro provincial en el plano internacional y binacional.