Un feroz tiroteo en el complejo habitacional Fuerte Apache, en Ciudadela, partido bonaerense de Tres de Febrero, dejó dos muertos y al menos cuatro heridos durante la madrugada del sábado 24 de octubre. Según los primeros reportes, se escucharon al menos 50 disparos en medio de un enfrentamiento entre presuntas bandas, que los investigadores vinculan con una posible disputa por el control territorial de la venta de drogas.

El episodio se produjo en las inmediaciones de los nudos 3 y 6 del barrio Ejército de los Andes. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, varios hombres armados llegaron en un automóvil y comenzaron a disparar contra un grupo de personas antes de escapar.

La violencia quedó registrada en videos filmados por vecinos, en los que se escuchan las detonaciones y se observan corridas, personas que buscan refugio detrás de vehículos y hombres que responden a los disparos.

Quiénes son las víctimas del tiroteo

Las víctimas fatales fueron identificadas como Tiziano Gauna, de 17 años, y R. Quispe, de 36. El adolescente recibió múltiples impactos de bala y fue trasladado de urgencia en una motocicleta al Hospital Dr. Ramón Carrillo. El hombre fue encontrado baleado en un sector ubicado entre los dos nudos del complejo.

Además, otras cuatro personas resultaron heridas, según los reportes difundidos este domingo. Entre ellas hay un joven de 20 años, con lesiones en un brazo y una pierna; otro adolescente de 17 años, que recibió un disparo en una pierna; y una joven de 18 años, herida en un tobillo. La identidad de la cuarta persona lesionada no había sido informada.

Investigan una disputa por la venta de drogas

La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento entre dos facciones que se disputarían el control de la comercialización de estupefacientes en el barrio. Entre los grupos mencionados en las primeras informaciones figuran los conocidos como “Los Fiolos” y una facción vinculada con Villa Matienzo.

Sin embargo, las circunstancias que desencadenaron la balacera todavía están bajo investigación y la Justicia busca establecer quiénes participaron y cómo se desarrolló el ataque.

Los registros del Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (CEPAID), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, indicaron que dos de las personas involucradas tenían antecedentes judiciales. Entre ellos, Quispe registraba causas por infracción a la Ley de Drogas correspondientes a 2012 y 2014.

Analizan videos y buscan a los responsables

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial de San Martín. La fiscalía ordenó relevar cámaras de seguridad, tomar declaraciones a testigos y analizar las imágenes que circularon en redes sociales.

También se dispusieron las autopsias de las dos víctimas fatales para determinar las circunstancias de las muertes.

Tras el enfrentamiento, la Policía Bonaerense reforzó los patrullajes y la presencia de efectivos en los alrededores del complejo habitacional para prevenir nuevos episodios de violencia.

Hasta el momento, no se habían informado detenciones oficiales vinculadas con el tiroteo.