Una fiesta de música electrónica terminó en tragedia en Suiza. Una joven italiana de 22 años murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido cuando finalizaba un evento en el hipódromo de Schachen, en el cantón de Argovia.

El ataque provocó un importante despliegue policial y abrió una investigación para determinar quién o quiénes fueron responsables de los disparos. Hasta el momento, los investigadores analizan distintas hipótesis y buscan establecer si actuó una sola persona o si hubo un grupo involucrado.

El ataque al final de la fiesta

El episodio ocurrió durante los últimos minutos de una fiesta electrónica desarrollada en el hipódromo de Schachen. En medio de la celebración comenzaron a escucharse detonaciones que, según algunos testimonios, fueron confundidas inicialmente con fuegos artificiales.

La confusión dio paso rápidamente a escenas de desesperación cuando los asistentes comprendieron que se trataba de disparos.

Una joven italiana murió como consecuencia del ataque y otras cinco personas sufrieron heridas de gravedad. La Policía de Argovia desplegó un amplio operativo para asegurar la zona y reunir pruebas que permitan identificar a los responsables.

Las hipótesis que analiza la Policía

La investigación comenzó inmediatamente después del tiroteo y todavía existen numerosos interrogantes sobre la secuencia de los hechos.

Uno de los principales puntos que intentan esclarecer los investigadores es determinar cuántas personas participaron del ataque. También buscan establecer desde dónde se realizaron los disparos y si las víctimas eran objetivos específicos.

Entre las hipótesis que se encuentran bajo análisis aparece la posibilidad de un ataque terrorista, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre esa línea de investigación. También se investiga si el hecho pudo estar vinculado con un conflicto personal.

Videos y testimonios, claves para la investigación

Las autoridades comenzaron a revisar las imágenes registradas durante la fiesta y en los alrededores del hipódromo para reconstruir lo ocurrido.

Además, los cinco sobrevivientes prestaron declaración ante los investigadores. Sus testimonios podrían aportar información clave para determinar cómo se produjo el ataque e identificar a las personas involucradas.

Entre los heridos hay ciudadanos italianos, situación que generó la intervención de las autoridades de ese país.

Italia asiste a los familiares

El Gobierno italiano activó un Grupo de Trabajo para brindar asistencia a los familiares de las víctimas y mantener contacto con las autoridades suizas mientras avanza la investigación.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pesar por la muerte de la joven y manifestó su respaldo a las autoridades encargadas de esclarecer el ataque.

Mientras continúa el operativo para localizar a los responsables, el móvil del tiroteo permanece sin esclarecer. La investigación busca ahora determinar si se trató de un ataque planificado, un conflicto previo o un hecho con otra motivación.