Una fiesta electrónica terminó en tragedia en Suiza luego de que se produjera un tiroteo que dejó como saldo una joven de 22 años muerta y otras cinco personas heridas. La Policía desplegó un amplio operativo para encontrar al autor o los autores del ataque, que permanecen prófugos.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.30 de este domingo durante la “Aarau Rave VOL. 7”, que se desarrollaba en un hipódromo cubierto del distrito de Schachen, en la ciudad de Aarau. Al evento habían asistido cerca de 3.500 personas.

La víctima fatal era una joven italiana de 22 años que residía en Suiza. Murió en el lugar pese a los intentos por asistirla. Además, cuatro hombres y otra mujer, de entre 24 y 27 años, resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud. Uno de ellos se encontraba en grave estado.

Según relataron testigos, los disparos comenzaron poco después de que se detuviera la música. En un primer momento, algunos asistentes pensaron que se trataba de fuegos artificiales, hasta que advirtieron que varias personas habían sido alcanzadas.

Tras el ataque, numerosos participantes buscaron refugio mientras las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo. Amplias zonas de Aarau fueron acordonadas y se reforzó la presencia policial tanto en la ciudad como en sectores cercanos.

Las autoridades todavía intentan establecer si actuó una sola persona o varios atacantes y cómo escaparon del lugar. La Policía también pidió a quienes estuvieron presentes que aporten fotografías o videos que puedan resultar útiles para reconstruir lo ocurrido.

Por el momento, el móvil del ataque no está determinado. Entre las hipótesis que investigan las autoridades se encuentran un posible acto terrorista, un ataque indiscriminado o un ajuste de cuentas entre grupos criminales.