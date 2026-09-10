Un violento intento de robo generó momentos de terror este jueves por la mañana frente a una escuela de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires. Un policía bonaerense retirado fue baleado por delincuentes cuando llegaba para dejar a su hija en el jardín de infantes y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

El hecho ocurrió cerca de las 7:15 en inmediaciones del Colegio Emaus, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900. Según informaron fuentes policiales, al menos tres delincuentes descendieron de un vehículo y abordaron al hombre con intenciones de robarle la camioneta.

La víctima, identificada como Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y retirado de la Policía Bonaerense, se identificó como miembro de la fuerza y se produjo un enfrentamiento armado con los asaltantes. En medio del tiroteo recibió un disparo en el abdomen y quedó tendido sobre el asfalto.

Una cámara de seguridad registró los momentos posteriores al ataque. Mientras permanecía herido y consciente, una de sus principales preocupaciones era conocer cómo se encontraba su hija, que estaba en el lugar. Otros padres y vecinos asistieron a la menor y dieron aviso al 911.

Personal del SAME llegó minutos después y trasladó al hombre al Hospital Posadas. En un primer momento ingresó a terapia intensiva. Fuentes del caso señalaron posteriormente que el proyectil ingresó por la zona del ombligo y salió por un costado del abdomen sin afectar órganos vitales.

La banda protagonizó otro robo

La investigación permitió establecer que los delincuentes habrían continuado con su raid delictivo. Apenas minutos después del tiroteo, la misma banda interceptó a una mujer que también se dirigía al establecimiento educativo junto a sus dos hijos.

El segundo episodio ocurrió en el cruce de Atahualpa y Leones, a unas dos cuadras del lugar del primer ataque. La conductora intentó escapar marcha atrás, pero su vehículo se detuvo y uno de los asaltantes la amenazó con un arma. La mujer logró bajar junto a sus hijos antes de que los delincuentes escaparan con el auto.

El vehículo sustraído fue encontrado posteriormente abandonado en la villa Carlos Gardel. Los investigadores analizan ahora las pruebas para intentar identificar y localizar a los integrantes de la banda.

En la escena del tiroteo trabajó personal de Policía Científica para realizar pericias y recolectar elementos de interés. La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Morón.

El ataque volvió a encender la preocupación de las familias del colegio por la inseguridad en la zona. Padres y autoridades señalaron que ya habían solicitado mayores medidas de prevención ante los reiterados robos registrados en los alrededores de la institución.