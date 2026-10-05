Un tiroteo masivo ocurrido durante la madrugada de este domingo 4 de octubre en la ciudad de Vienna, en el estado de Georgia, Estados Unidos, dejó al menos dos muertos y 35 heridos. El ataque se produjo durante una fiesta callejera que reunía a más de 1.000 personas y desató escenas de desesperación entre los asistentes.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.25, cuando comenzaron a escucharse disparos en las inmediaciones de Pine Street. Según informaron las autoridades, efectivos de la Oficina del Sheriff del condado de Dooly se encontraban patrullando la zona debido a la gran cantidad de personas que participaban del evento.

Tras escuchar las detonaciones, los agentes se dirigieron al lugar y encontraron a varias personas heridas de bala. Además, localizaron los cuerpos de dos hombres de 20 y 23 años, quienes fueron declarados muertos en el lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios, se efectuaron al menos 50 disparos en dos sectores separados por aproximadamente una cuadra. La situación provocó una estampida entre los asistentes, que intentaron escapar mientras continuaban las detonaciones.

Las autoridades confirmaron que 35 personas resultaron heridas y que al menos 25 debieron ser hospitalizadas. Algunas sufrieron heridas de bala, mientras que otras fueron atropelladas por vehículos durante la huida. Hasta el momento, no se difundió un informe detallado sobre la gravedad de las lesiones.

Investigan las circunstancias del ataque

La celebración formaba parte de los festejos de bienvenida de exalumnos, conocidos en Estados Unidos como homecoming, aunque no se trataba de una actividad organizada oficialmente por una institución educativa.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) quedó a cargo de la investigación, en colaboración con las autoridades locales. Los investigadores trabajan para determinar cómo comenzó el tiroteo, identificar a los responsables y establecer si hubo más de una persona involucrada.

Por el momento, no se informaron detenciones ni se dio a conocer el motivo del ataque. Tampoco trascendieron las identidades de las víctimas fatales, aunque las autoridades confirmaron que sus familiares ya fueron notificados.

Los cuerpos de los dos fallecidos serán sometidos a autopsias para avanzar con las pericias correspondientes. Mientras tanto, los investigadores solicitaron la colaboración de posibles testigos y de cualquier persona que pueda aportar información sobre lo sucedido.

El episodio generó una fuerte conmoción en Vienna, una pequeña localidad del sur de Georgia, donde las autoridades educativas anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad en las escuelas durante el regreso a clases del lunes.