En el marco de una serie de medidas preventivas ante amenazas de tiroteos en instituciones educativas, escuelas secundarias de La Rioja dispusieron la prohibición del uso de mochilas dentro de los establecimientos.

La decisión fue confirmada por autoridades educativas y se aplica de manera general en el nivel secundario. En la EPET N°1, los estudiantes deben concurrir únicamente con elementos básicos para el desarrollo de las clases.

“La modalidad es que ahora, hasta que esto se calme un poco, sea con la carpeta, el cuaderno de comunicaciones y una lapicera”, explicó la rectora María Elena Portales. En ese sentido, precisó que no estará permitido el ingreso con otros objetos de uso habitual. “No van a usar la calculadora, no van a usar la computadora, porque es por la seguridad de todos”, indicó.

La medida fue comunicada recientemente por supervisión educativa y se implementa de forma unificada en todas las escuelas secundarias. Según detalló la directiva, algunos alumnos comenzaron a asistir con bolsas para transportar sus útiles. “Hoy, como el día no nos acompañó, algunos chicos vinieron con la bolsita”, señaló.

A pesar de las restricciones, desde la institución informaron que las clases se desarrollan con normalidad y que la asistencia alcanza aproximadamente al 80% del alumnado.

Las autoridades indicaron que esta modalidad será temporal y se mantendrá vigente mientras continúe la situación que motivó su implementación. En paralelo, se sostienen otras acciones orientadas a reforzar la seguridad y acompañar a la comunidad educativa.