El Ministerio de Educación de San Juan habilitará desde el miércoles 14 de octubre el inicio de los trámites para titularizar cargos y horas cátedra. El procedimiento se extenderá hasta el 9 de abril de 2027 y alcanzará a unos 2.500 docentes, directivos y profesionales del sistema educativo provincial.

La medida quedó reglamentada mediante las resoluciones N.º 19224-ME-2026, N.º 19225-ME-2026 y N.º 19226-ME-2026, que instrumentan el acuerdo paritario ratificado por el Decreto N.º 000927-ME-2026.

El acuerdo contempla la posibilidad de titularizar hasta dos cargos o un máximo de 50 horas cátedra, de acuerdo con los límites establecidos por la normativa vigente. La fecha de referencia para determinar las condiciones de acceso es el 31 de diciembre de 2025.

El proceso está sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes y excluye los cargos de supervisión general y escolar, además de los cargos y las horas cátedra a término.

A qué docentes y profesionales alcanza

La reglamentación comprende a trabajadores de Educación Secundaria Orientada y Artística, Educación Técnica, Educación de Adultos y Educación Superior.

También incluye procedimientos específicos para cargos directivos y de coordinación institucional, así como para profesionales de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

En este último grupo están contempladas las especialidades de Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de implementar el acuerdo paritario y sostuvo que las resoluciones establecen un procedimiento administrativo para quienes reúnan las condiciones exigidas.

“Estas resoluciones permiten avanzar con un procedimiento para que los docentes que reúnen los requisitos puedan acceder a la titularización. Es una medida importante para reconocer los años de trabajo y dar estabilidad laboral”, expresó la funcionaria.

Cómo sacar turno y qué documentación presentar

Los interesados deberán solicitar previamente un turno a través de Ciudadano Digital. Luego tendrán que presentar la documentación requerida en la Oficina de Titularización del Ministerio de Educación, en la fecha y el horario asignados.

Entre los documentos solicitados se encuentran la identificación personal, los antecedentes y certificados correspondientes, la cartilla sanitaria, la declaración jurada de cargos y horas cátedra, la foja de servicios y los instrumentos que acrediten la situación de revista.

Además, deberán presentar los títulos correspondientes y el concepto profesional docente. La documentación específica dependerá de la situación laboral de cada solicitante.

El período para iniciar el procedimiento estará abierto desde el 14 de octubre de 2026 hasta el 9 de abril de 2027. Durante ese plazo, la documentación será evaluada para verificar el cumplimiento de las condiciones antes de emitir la resolución correspondiente.

Por eso, los docentes interesados deberán revisar los requisitos aplicables a su situación y gestionar el turno con anticipación para realizar la presentación dentro del período establecido.