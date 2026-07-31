River continúa reforzando su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Este viernes, Tobías Andrada completó la revisión médica y quedó a un paso de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Millonario. Si no surge ningún inconveniente administrativo, durante las próximas horas firmará su contrato y será presentado como la séptima incorporación del equipo que dirige Eduardo Coudet.

El volante, de 19 años, llegó temprano a un centro médico del barrio porteño de Belgrano para realizarse los estudios de rutina. Luego tiene previsto trasladarse al estadio Monumental para sellar un vínculo que, en principio, se extenderá hasta junio de 2030.

La negociación entre River y Vélez atravesó varias semanas de conversaciones antes de llegar a un acuerdo. Aunque el club todavía no oficializó los números de la operación, trascendió que el Millonario adquirirá el 80% del pase por una cifra cercana a los 7,5 millones de dólares.

Andrada es considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino. Con apenas 19 años, ya disputó 36 partidos con la camiseta de Vélez y fue una de las figuras de la Selección Argentina en el último Mundial Sub-20, torneo en el que mostró su capacidad para desempeñarse como volante interno, aunque también puede jugar por los costados del mediocampo.

Su llegada le permitirá a Coudet sumar variantes en una zona del campo que necesitaba más alternativas. Además, River deberá definir si el juvenil integra la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que el reglamento limita la cantidad de modificaciones que pueden realizarse para esa instancia.