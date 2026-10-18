El piloto sanjuanino Tobías Martínez sorprendió este domingo 18 de octubre al anunciar que dejará de competir en el TC Pick Up, luego de protagonizar un incidente con Mariano Werner durante la final disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El corredor de Chevrolet, que había largado desde la segunda posición y llegó a ubicarse entre los protagonistas, terminó octavo tras un toque que lo sacó de pista y desató su malestar.

La competencia correspondió a la novena fecha del campeonato y segunda presentación de la Copa Coronación 2026. Martínez llegaba con expectativas importantes después de haber conseguido el tercer mejor tiempo en la clasificación del sábado y mantenerse en la pelea por el título.

Sin embargo, el desarrollo de la carrera cambió por completo durante la vuelta 11. En ese momento, Werner protagonizó un contacto con la camioneta del sanjuanino, que perdió el control, salió de la pista y sufrió varios trompos.

Aunque Martínez consiguió continuar en competencia, quedó relegado en el clasificador y finalmente cruzó la meta en la octava posición, lejos de los puestos de privilegio que había ocupado durante el fin de semana.

El fuerte mensaje de Tobías Martínez tras la carrera

Luego del incidente, el piloto sanjuanino utilizó sus redes sociales para comunicar una decisión que sorprendió al ambiente del automovilismo nacional.

"Hola todos quiero comunicarles que dejo de correr las TCPK. Una pena por estar en la copa de oro y habiendo ganado este año! Pero no coincido con algunas decisiones ajenas a mi", expresó Martínez.

En el mismo mensaje, agradeció al equipo, ingenieros y mecánicos por el trabajo realizado durante la temporada.

Su anuncio llegó en un momento importante del campeonato, ya que el sanjuanino integraba el grupo de pilotos que disputaban la Copa de Oro y había conseguido una victoria durante 2026, requisito necesario para aspirar al título.

La decisión generó repercusión por tratarse de uno de los representantes sanjuaninos que venía compitiendo en los primeros planos de la categoría.

Canapino ganó en La Plata y pasó a liderar la Copa de Oro

Mientras el episodio de Martínez se convirtió en uno de los temas centrales de la jornada, Agustín Canapino se quedó con la victoria al mando de su Chevrolet S10 del Canning Motorsport.

El piloto de Arrecifes logró imponerse a Julián Santero y consiguió su segundo triunfo de la temporada 2026, después de haber ganado anteriormente en Rosario.

Con este resultado, Canapino alcanzó su quinta victoria en 19 participaciones dentro de la categoría y pasó a liderar la Copa de Oro, con apenas un punto de ventaja sobre Otto Fritzler.

Por su parte, Mariano Werner consiguió avanzar hasta el segundo puesto en la última vuelta, mientras que Fritzler completó el podio en la tercera posición.

La próxima fecha del TC Pick Up está programada para el 7 y 8 de noviembre, aunque todavía resta la confirmación oficial del escenario. Por el momento, Martínez manifestó públicamente su decisión de no continuar participando en la categoría.