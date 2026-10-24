Tobías Martínez cerró el sábado del Turismo Carretera en Rosario con el 22° puesto de la clasificación y afrontará desde la mitad del pelotón la actividad decisiva de este domingo. El sanjuanino buscará avanzar con el Chevrolet Camaro del RUS Med Team en la 13ª fecha del campeonato.

Mauricio Lambiris fue el gran protagonista de la jornada al quedarse con la pole position. El uruguayo marcó 1:35.092 con su Ford Mustang y estableció el mejor registro de la clasificación en el Autódromo Juan Manuel Fangio.

Matías Rossi terminó 2°, a 0.192 segundos, mientras que Otto Fritzler completó los tres primeros a 0.295. Marco Dianda fue 4° y Julián Santero quedó 5°.

Para Martínez, el desafío será recuperar posiciones en una jornada que comenzará con las series y terminará con la final desde las 14.

Tobías Martínez buscará avanzar el domingo

El piloto sanjuanino no logró meterse entre los protagonistas de la clasificación y terminó en el 22° lugar entre los 51 autos que participan del fin de semana.

Su objetivo ahora estará puesto en aprovechar las series para mejorar su ubicación de cara a la carrera principal. El circuito rosarino, de 4.000 metros, presenta un trazado técnico en el que la tracción y el frenado aparecen como puntos determinantes.

Martínez llega a Rosario después de una temporada en la que ya consiguió subir a lo más alto del podio. En agosto se impuso en el Desafío de las Estrellas disputado en el Circuito San Juan Villicum, donde consiguió su segunda victoria dentro del Turismo Carretera.

Lambiris volvió a festejar una pole

Lambiris logró además su 4ª pole position dentro del TC y cortó una espera de más de 4 años desde su anterior mejor clasificación.

El uruguayo consiguió el registro en su nueva etapa junto al equipo de Jerónimo Teti y sumó 2 puntos importantes para la Copa de Oro.

Rossi, último ganador del Turismo Carretera en Rosario, volvió a mostrarse competitivo y partirá como uno de los principales rivales de Lambiris.

Los horarios del TC en Rosario

La actividad de este domingo comenzará a las 10:55 con la primera serie. La segunda será desde las 11:20 y la tercera comenzará a las 11:45.

La final está programada para las 14 y tendrá una extensión máxima de 25 vueltas o 50 minutos.

Martínez tendrá allí su gran objetivo del fin de semana: avanzar desde la zona media y cerrar la fecha rosarina con puntos importantes para el campeonato.