Tobías Martínez hizo podio en la previa a San Juan

Finalizó la 2ª fecha de la Fórmula Renault 2.0 en el Autódromo de General Roca – Río Negro, donde Tobías Martínez pudo hacer su primer podio del año al finalizar en 2º lugar por la segunda final correspondiente a la actividad de domingo.

El resultado llega en gran momento, en la carrera previa a la fecha que le corresponde a San Juan y que se disputará en el Circuito San Juan Villicum del 17 al 19 de Mayo en la denominada “Semana de la Velocidad”. Otro punto para rescatar, es que se ganó en la confiabilidad del auto, que en la fecha pasada dejó sin posibilidades de sumar al piloto sanjuanino del Litoral Group.

La carrera fue interesante y entretenida. Antes de largar, el primer golpe de escena fue el abandono en la grilla de Lautaro Piñeiro, que largaba en segunda fila desde el cajón 3, justo al lado de Tobías que largó 4º. El inicio fue enredado con el poleman Esteban Fernández escapado en la punta y con Eduardo Morreno del Aimar Motorsport, en el 2º puesto y con un ritmo sensiblemente menor con respecto al resto de los pilotos. Detrás de él se formó un trencito con Tobías, Polakovich, Olmedo, Moggia y Marques. Incluso el sanjuanino no pudo superarlo de entrada y en un momento se complica con Polakovich que le quita el tercer lugar. Por suerte inmediatamente logra recuperar el puesto y en esa vuelta superar a Moreno. El ingreso del auto de seguridad en la quinta vuelta hizo más emocionante la carrera, juntando a todos los autos en pista, sin embargo, en la reanudación, Tobías no tuvo inconvenientes de mantener su puesto, aunque con el alerón delantero un poco torcido, no tuvo chances de buscar la victoria.

“La verdad que tuvimos un buen auto y un excelente ritmo. Pudimos hacer una buena maniobra con Moreno, aunque no estábamos en condiciones de correr a Fernández, al haberse roto la trompa.” comentó Tobías luego de bajarse del podio y festejar el segundo puesto y sobre todo los 20 puntos en el campeonato. “Para San Juan vamos a pulir un poco la Clasificación, creo que estamos un poco flojos ahi. Estamos esperando con ansias el Villicum, sabemos que tenemos un gran auto” finalizó diciendo el sanjuanino que en la próxima fecha será local en el nuevo circuito albardonero que la categoría aun no conoce.

CAMPEONATO: 1º Guido Moggia 78 unidades, 2º Esteban Fernández 77, 9º Tobías Martínez 48 pts

PROXIMA FECHA: 17 al 19 de Mayo – Circuito San Juan Villicum.