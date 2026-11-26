El piloto sanjuanino Tobías Martínez confirmó su continuidad en el RUS Med Team para la temporada 2027 del Turismo Carretera. De esta manera, disputará su tercer año consecutivo dentro de la estructura de Arrecifes y continuará al volante de su Chevrolet Camaro.

El equipo mantendrá su base técnica para el próximo campeonato, con la ingeniería de Carlos Serpero y Fabián Fuentes, mientras que Fabio Martínez seguirá a cargo de los motores. Con este anuncio, el sanjuanino se convirtió en el tercer piloto confirmado de la escuadra, junto a Juan Bautista De Benedictis y Luis José “Josito” Di Palma.

Un vínculo que continuará en 2027

La relación entre Martínez y el equipo dirigido por Mauro Medina comenzó a fines de 2024, luego de la salida del piloto del Trotta Racing. En su primera temporada con la estructura arrecifeña, durante 2025, compitió con un Toyota Camry, ya que todavía no tenía habilitado el regreso a Chevrolet.

En 2026 pudo volver a la marca con la que había realizado gran parte de su recorrido en las categorías de la ACTC. El cambio se concretó mediante un intercambio interno con Josito Di Palma, quien pasó al Toyota Camry, mientras que el sanjuanino tomó el Camaro.

Un triunfo histórico en San Juan

Uno de los momentos más importantes de la temporada 2026 llegó en agosto, durante el Desafío de las Estrellas disputado en el Circuito San Juan Villicum. Martínez largó desde el puesto 31, luego de un sorteo y penalizaciones, y consiguió la victoria en una final de 66 vueltas que incluyó una parada obligatoria en boxes.

El triunfo cortó una sequía personal de 36 carreras y significó su segunda victoria en el Turismo Carretera. Además, fue el primer festejo del RUS Med Team en la categoría.

El sanjuanino también consiguió un registro histórico al convertirse en el primer piloto en ganar en las seis categorías propias de la ACTC, luego de imponerse en TC Pick Up. En octubre decidió abandonar esa categoría en plena disputa de la Copa de Oro, por desacuerdos con los comisarios deportivos, una decisión que tuvo el respaldo público de Mauro Medina.

Con la continuidad confirmada, Martínez tendrá como objetivo concentrarse plenamente en el Turismo Carretera durante 2027. En el campeonato 2026 se encontraba en el puesto 22, a falta de disputarse el Gran Premio Coronación en La Plata.