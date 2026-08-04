Una sola noche, tres bandas y todo el rock. Ese es el espíritu de la "Tocada Infernal", el encuentro musical que se realizará este viernes 7 de agosto en Mamadera y que reunirá a tres reconocidas bandas sanjuaninas en un mismo escenario.

El evento contará con la participación de La Bestia Rock, El Ruido y Después de Viejos, tres propuestas que compartirán una noche pensada para los amantes del rock en todas sus expresiones.

La organización anticipó que será una jornada cargada de música en vivo, con repertorios que recorrerán clásicos y composiciones propias, en una apuesta por seguir fortaleciendo la escena local. Las entradas tendrán un valor de $8.000 y podrán adquirirse en el ingreso al evento.

La cita será en Mamadera, uno de los espacios que se ha consolidado como punto de encuentro para los recitales de bandas sanjuaninas y espectáculos de música en vivo.

Con tres grupos sobre el escenario y una propuesta íntegramente dedicada al rock, la Tocada Infernal busca ofrecer una experiencia para disfrutar entre amigos y seguir apoyando a los artistas locales.