Tocada Infernal vuelve a reunir al rock sanjuanino en Mamadera

La escena del rock de San Juan volverá a reunirse este viernes 7 de agosto con una nueva edición de Tocada Infernal, un ciclo que se consolidó como uno de los espacios más importantes para la difusión de las bandas locales. El encuentro tendrá lugar en Mamadera y contará con la participación de La Bestia Rock, El Ruido y Después de Viejos, tres grupos representativos del circuito provincial.

Con entradas generales a $8.000, la organización busca mantener una política de precios populares para que cada vez más personas puedan acceder a los espectáculos y acompañar el crecimiento de la música independiente sanjuanina.

Un proyecto nacido desde la autogestión

Tocada Infernal nació por iniciativa de Paula Tejada y Claudia Tello, quienes impulsaron el proyecto con el objetivo de generar nuevos espacios para las bandas locales y producir espectáculos de calidad.

Desde sus comienzos, el ciclo apostó por la autogestión, el trabajo colectivo y el fortalecimiento de la cultura local, con la intención de demostrar que los artistas sanjuaninos pueden desarrollar propuestas de gran nivel cuando cuentan con escenarios para mostrar su trabajo.

Con el paso de las distintas ediciones, el evento logró reunir a músicos, técnicos, productores, medios de comunicación y público en un mismo espacio, convirtiéndose en una referencia dentro del circuito under de la provincia.

Tres bandas en una sola noche

La programación de esta nueva edición estará integrada por tres propuestas del rock sanjuanino.

La Bestia Rock, El Ruido y Después de Viejos serán las encargadas de subir al escenario de Mamadera para ofrecer una noche dedicada íntegramente al rock local, en una fecha que busca seguir consolidando el crecimiento de la escena musical independiente.

La organización remarcó que el objetivo continúa siendo brindar oportunidades a las bandas de la provincia y fortalecer un circuito cultural que se sostiene gracias al compromiso de artistas y productores.

Un trabajo conjunto para impulsar la cultura

Desde el inicio del proyecto, Charly Flores integra el equipo organizador como productor del evento y responsable de la estrategia de prensa y difusión.

Su labor ha sido clave para posicionar a Tocada Infernal dentro de la agenda cultural sanjuanina, promoviendo la articulación entre las bandas, los medios de comunicación y el público.

Además, Flores es creador y administrador de No Lo Entenderías, un medio digital independiente dedicado a la difusión de recitales, festivales y producciones artísticas de San Juan. También trabaja junto a productoras nacionales que han organizado presentaciones de artistas como Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Bersuit, Pier y Estelares.

Un ciclo que sigue creciendo

Para sus organizadores, Tocada Infernal representa mucho más que un recital. El proyecto busca consolidarse como una plataforma para el desarrollo del rock sanjuanino, impulsando la producción independiente y fortaleciendo la identidad cultural de la provincia.

Con una producción íntegramente local, el ciclo continúa sumando ediciones y reafirma su lugar como uno de los eventos más representativos del circuito under sanjuanino.