El presidente Javier Milei le envió este domingo un mensaje de apoyo al papa León XIV, luego de que el pontífice anunciara que será operado para extirpar un nódulo pulmonar. La intervención está prevista para los próximos días y tendrá lugar en Roma, con una recuperación posoperatoria estimada en una semana.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”, escribió Milei en su cuenta de X.

El mandatario agregó que “toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”. También expresó su deseo de que el pontífice pueda continuar al frente de la Iglesia.

Qué se sabe de la operación de León XIV

El propio León XIV, de 71 años, comunicó su situación durante el Ángelus celebrado este domingo en el Vaticano. Explicó que los médicos detectaron un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante una revisión y que la lesión se encuentra en una fase inicial.

El Papa señaló que, siguiendo la recomendación de los especialistas, decidió someterse a una intervención para removerlo. El procedimiento se realizará en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma.

Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, indicó que la operación se realizará a comienzos de la semana y que el período de recuperación posterior rondará los siete días.

Hasta el momento, el Vaticano no informó la naturaleza del nódulo ni brindó detalles sobre la técnica quirúrgica que utilizarán los médicos. Tampoco se comunicaron posibles complicaciones derivadas de la intervención.

La visita del Papa a la Argentina sigue prevista

La operación se producirá pocas semanas antes de la primera visita de León XIV a América del Sur. El viaje está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre e incluye paradas en Uruguay, Argentina y Perú.

En el caso de Argentina, la agenda contempla actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, con visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre las actividades previstas se encuentra un encuentro con Milei durante el día de llegada del pontífice.

Por ahora, las autoridades del Vaticano no anunciaron modificaciones en el cronograma de la gira como consecuencia de la operación. La evolución de León XIV durante las próximas semanas será determinante para confirmar si podrá cumplir con la agenda prevista.

El mensaje de Milei se sumó así a las expresiones de acompañamiento surgidas desde distintos sectores de la Iglesia y de la comunidad católica argentina, mientras crece la expectativa por la recuperación del pontífice y su llegada al país.