Toda la verdad detrás del traslado de Daniel Osvaldo a un Hospital de Monte Grande

El exjugador Daniel Osvaldo generó una profunda preocupación en las últimas horas tras conocerse la noticia de su derivación desde el centro médico público de Llavallol hacia el Hospital Bicentenario ubicado en la localidad de Monte Grande. La novedad fue dada a conocer inicialmente por el periodista Ángel de Brito, quien advirtió sobre la delicada situación que atravesaba el exfutbolista.

Posteriormente, la panelista Fernanda Iglesias brindó más detalles para aclarar lo sucedido con el exdeportista y explicar las razones médicas que obligaron a tomar esa decisión. Según se informó, el paciente venía sufriendo molestias intensas en la zona de las costillas durante un período prolongado antes de buscar asistencia profesional. Él pensaba que se trataba de una molestia muscular, pero en realidad respondía a un proceso infeccioso de consideración.

La gravedad del cuadro se debía a que la infección había alcanzado un nivel elevado y comenzaba a diseminarse. Frente a ese escenario, el equipo médico procedió a realizar maniobras para drenar el líquido acumulado debido a un derrame y comenzó la administración de antibióticos para combatir el problema, mientras se aguardaban los análisis correspondientes. Ante la necesidad de contar con equipamiento de mayor complejidad, las autoridades del establecimiento sanitario resolvieron trasladarlo al centro asistencial de Monte Grande.

En esta nueva institución médica lograron estabilizar su estado general. Actualmente el exfutbolista se encuentra consciente, alimentándose con normalidad y evolucionando de forma favorable, aunque las autoridades prefieren mantenerlo bajo supervisión constante antes de autorizar el pase a una sala común.

Respecto a los factores que desencadenaron la complicación, se analiza si el origen está vinculado a hábitos de vida vinculados a la noche, el consumo de alcohol y otros excesos. Asimismo, los especialistas evalúan la posibilidad de que exista alguna condición previa, dado que ingresó con el sistema inmunitario severamente debilitado. Por el momento, el entorno cercano se mantiene a su lado manteniendo la reserva sobre la evolución de su estado.