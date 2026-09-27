La participación de San Juan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cerró con ocho deportistas en el podio y presencia en cuatro disciplinas. De los 12 representantes provinciales que integraron la delegación argentina, ocho consiguieron al menos una medalla y mejoraron la cosecha registrada en Asunción 2022.

El ciclismo volvió a ser el principal aporte. Mateo Kalejman se consagró campeón en la contrarreloj individual de ruta al completar los 48 kilómetros en 54m58s56, mientras que Delfina Dibella obtuvo el bronce en la prueba femenina sobre 36 kilómetros.

Rubén Ramos Meglioli fue el único sanjuanino que consiguió dos podios. Primero integró la cuarteta argentina que obtuvo el bronce en persecución por equipos y luego ganó el oro de la Madison junto a Marcos Méndez, con 43 puntos después de 120 vueltas.

Los sanjuaninos también brillaron en BMX y ciclismo de pista

Gonzalo “Chalo” Molina consiguió la plata en BMX Racing después de completar la final en 31s924. Quedó apenas 116 milésimas por detrás del colombiano Mateo Carmona, ganador de la prueba.

Maribel Aguirre aportó otro bronce desde el velódromo. La rawsina formó pareja con Abril Garzón en la Madison femenina y finalizó tercera con 14 puntos, detrás de Colombia y Chile.

De esta manera, cinco de los ocho resultados con medalla que involucraron a representantes de San Juan llegaron desde disciplinas vinculadas al ciclismo.

Garcés, Guidi y Flores completaron la cosecha

Lucas Garcés llevó a San Juan al podio del tiro con arco. Integró junto a Iván Nikolajuk y Nelson Salinas el equipo argentino de arco compuesto que obtuvo la plata tras caer 231-228 frente a Colombia en una final definida por apenas tres puntos.

El cierre llegó desde el vóley masculino con Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores. Ambos integraron el seleccionado argentino que alcanzó la final después de vencer 3-0 a Perú en semifinales.

Argentina comenzó ganando la definición ante Chile, pero terminó cayendo 3-1 y se quedó con la medalla de plata. Guidi tuvo participación durante los cuatro sets, mientras Flores también formó parte del plantel que completó la campaña.

Los resultados permitieron que San Juan cerrara Santa Fe 2026 con presencia en ocho actuaciones de podio: dos oros, tres platas y tres bronces, superando las seis preseas logradas por representantes provinciales en Asunción 2022.