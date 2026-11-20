Con juegos interactivos, exhibiciones de distintas disciplinas y asesoramiento directo de clubes y federaciones, el stand de Deporte se posiciona como uno de los principales puntos de encuentro familiar en la Fiesta Nacional del Sol 2026.

La propuesta funciona en simultáneo con toda la programación de la edición "Parque Triásico", que se desarrolla desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y el estacionamiento sur de la Feria.

Pensado para integrar a chicos, adolescentes y adultos en comunidad, el espacio busca acercar a los sanjuaninos a la práctica deportiva mediante actividades participativas y gratuitas durante las tres jornadas de la celebración.

Qué se puede hacer en el stand de Deporte

Quienes recorran el sector institucional durante el fin de semana encontrarán tres ejes principales de actividad:

Juegos recreativos e interactivos: estaciones lúdicas diseñadas para el entretenimiento de toda la familia, con foco especial en niños y adolescentes.

Clubes, federaciones y asociaciones: distintas entidades deportivas de la provincia cuentan con su propio espacio para enseñar los fundamentos de cada disciplina y brindar información a quienes deseen sumarse a entrenar en algún club.

Programas sociales: presentación y asesoramiento sobre las iniciativas impulsadas por la cartera deportiva para ampliar el acceso a la actividad física en toda la provincia, entre ellas Activate, Construyendo Valores, Deporte Adaptado y Adulto Mayor.

Acción en vivo: competencia nacional de Roller Freestyle

Además de las propuestas recreativas dentro del stand, el despliegue deportivo de la Fiesta Nacional del Sol 2026 incluye competencia oficial de alto nivel en el Skatepark anexo al Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Allí se disputa el certamen nacional de roller estilo libre, organizado por la Federación Patinaje Artístico y Afines de San Juan con apoyo del Gobierno provincial, en las categorías Junior femenino (hasta 16 años) y Senior (ambas ramas), bajo el siguiente cronograma nocturno:

Viernes 20 de noviembre: prácticas oficiales desde las 20:00 hs.

Sábado 21 de noviembre: competencia de bowl a partir de las 20:00 hs.

Domingo 22 de noviembre: competencia de Street desde las 20:00 hs.