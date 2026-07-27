La Dirección Nacional de Vialidad, a través de su noveno distrito, informó este lunes 27 de julio que el estado de los caminos permite el paso de vehículos, aunque bajo la "máxima precaución" debido al impacto del clima. Las condiciones actuales presentan desafíos importantes, especialmente en las áreas del norte y la cordillera.

En la Ruta Nacional 150, que conecta Jáchal, Iglesia y Valle Fértil, se recomienda transitar con extremo cuidado,. Los conductores encontrarán sectores con la calzada congelada, presencia de nieve y ráfagas vinculadas al viento Zonda. Por su parte, la Ruta Nacional 149, en el tramo de Iglesia y Calingasta, registra hielo sobre el asfalto y probabilidades del mismo fenómeno meteorológico.

La situación en la Ruta Nacional 40 Norte hacia Jáchal incluye alertas por ráfagas potentes que podrían reducir la visibilidad de manera repentina. En cuanto a la conexión con San Luis por la Ruta Nacional 20, se mantiene el alerta por Zonda, mientras que en la Ruta Nacional 40 Sur hacia Mendoza se pide cautela por ráfagas detectadas en la zona media del trayecto.

Hacia el este, en la Ruta Nacional 141 que une San Juan con La Rioja, existe una advertencia vigente por polvo en suspensión. En la zona de Pedernal y Sarmiento, la Ruta Nacional 153 permanece transitable con los recaudos del caso. Finalmente, para quienes circulen por la Avenida de Circunvalación, específicamente la RN A014, se exige respetar las velocidades permitidas ante las ráfagas que afectan el área urbana.