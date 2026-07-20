La Dirección Nacional de Vialidad confirmó este lunes que la totalidad de las rutas nacionales en San Juan están transitables. Sin embargo, el organismo solicitó extremar las medidas de seguridad ante la presencia de fenómenos climáticos propios de la estación invernal. Según explicaron las autoridades, "personal de Vialidad Nacional trabaja en distintos puntos de la red vial realizando tareas de mantenimiento y monitoreo permanente para garantizar la circulación segura".

Durante las primeras horas de este día se alertó que "existe la posibilidad de encontrar calzada congelada, nieve, agua-nieve y bancos de niebla aislados" en sectores específicos. Estos tramos críticos comprenden la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia, la Ruta Nacional 40 Norte hacia Jáchal y el límite con La Rioja, y la Ruta Nacional 150 entre Jáchal, Rodeo e Ischigualasto.

En cuanto a las conexiones interprovinciales, los corredores hacia Mendoza por la Ruta Nacional 40 Sur, hacia La Rioja por la 141 y el tramo Pedernal a Los Berros de la 153 operan con normalidad. No obstante, para la Ruta Nacional 20 que conecta con San Luis se mantiene el pedido de cautela.

Para evitar siniestros viales ante la caída de nieve o agua-nieve, especialmente en las rutas 149 y 150, se recordó la importancia de "circular a velocidad reducida para mantener el control del vehículo" y "evitar frenadas, aceleraciones y maniobras bruscas". También indicaron que es necesario "duplicar o triplicar la distancia de seguridad respecto del vehículo que circula adelante".

Otras recomendaciones fundamentales incluyen "utilizar marchas bajas en descensos para aprovechar el freno motor" y "mantener las luces bajas encendidas y utilizar faros antiniebla cuando la visibilidad sea reducida". Por último, el organismo instó a los conductores a "reducir aún más la velocidad en sectores con bancos de niebla" y "verificar previamente el estado de los limpiaparabrisas y demás elementos de seguridad del vehículo".