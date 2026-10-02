DIARIO HUARPE acompañará a las selecciones argentinas durante los World Skate Games Asunción 2026 y realizará una cobertura especial desde Paraguay desde el 4 de octubre. El medio no solo mostrará todo el color mundialista, sino también distintos aspectos de Asunción durante la competencia.

La cobertura tendrá como protagonistas a Las Águilas, el seleccionado Sub 19 masculino y la Selección Argentina Senior Masculina. El objetivo será acercar a los sanjuaninos el día a día de los equipos argentinos durante el campeonato.

Todas las voces y todos los partidos

Todos los partidos de las selecciones argentinas femenina, Sub 19 masculina y Senior Masculina serán transmitidos por Alejandro López y Rodrigo “Pollo” Belert. Las transmisiones contarán con previa y se podrán seguir a través de GRUPO HUARPE.

“Transmitir este Mundial es una emoción enorme. Queremos que cada sanjuanino sienta que está en Asunción, que viva cada gol, cada atajada y cada momento de nuestras selecciones, acompañándolas desde el primer minuto hasta el último. Para nosotros es un orgullo poder llevar esa pasión a través de GRUPO HUARPE”, expuso López.

La cobertura especial desde Paraguay

La cobertura periodística estará a cargo de Maximiliano Maldonado desde Asunción, quien seguirá desde el lugar de los hechos el recorrido de las selecciones argentinas. El trabajo permitirá reflejar las jornadas de los equipos y también las curiosidades que presente Paraguay durante el Mundial.

“Va a ser un gran desafío poder transmitir el trabajo diario de las selecciones y las curiosidades de Asunción a todos los sanjuaninos”, expresó Maxi. Además, remarcó que este camino requiere “profesionalismo y pasión” y que los objetivos de GRUPO HUARPE son claros.

Un trabajo en todas las plataformas

La cobertura será reflejada en todas las plataformas de GRUPO HUARPE, con un trabajo conjunto entre la web, la televisión y las redes sociales. “El trabajo va a ser reflejado en todas las plataformas, web, TV, redes sociales, en un trabajo en conjunto de todo el medio”, sostuvo Maldonado.

“El éxito de un grupo viene de todos los que somos partícipes y allí va a estar nuestro compromiso”, agregó. La propuesta buscará mostrar una mirada amena y distinta del campeonato del mundo 2026 desde el lugar donde sucederá cada jornada.

Protagonistas y testigos

El desafío también estará puesto en acompañar cada paso de las selecciones albicelestes durante su estadía en Paraguay. “Con GRUPO HUARPE vamos a ser protagonistas y testigos presenciales de cada uno de los días que las selecciones albicelestes concreten y decreten la gloria”, expresó Maxi.

De esta manera, GRUPO HUARPE prepara una cobertura integral del Mundial de Hockey sobre Patines 2026 desde el 4 de octubre. Desde Asunción, la información, las transmisiones y las historias del campeonato llegarán a San Juan a través de sus distintas plataformas.

Dato

Los partidos se podrán ver por HUARPE TV, en el 19.2 de la TDA y a través de Kick.