La Fiesta Nacional del Sol 2026 se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre con una amplia presencia de artistas, grupos, bailarines y colectivos culturales de San Juan tanto en el Estadio San Juan del Bicentenario —donde abrirán las noches centrales antes de los shows nacionales— como en los distintos escenarios dispuestos en la feria.

En el escenario mayor del Estadio San Juan del Bicentenario, las presentaciones locales marcarán el inicio de cada jornada antes de las figuras nacionales previstas para cada noche.

El viernes 20, la apertura estará a cargo de De La Lora —con un repertorio de temas propios, clásicos del rock nacional y homenajes a Los Piojos— en la previa de Turf y Tan Biónica; el sábado 21 tocará Charly Eterno, proyecto de músicos sanjuaninos de amplia trayectoria dedicado a la obra de Charly García, antes de Andrés Calamaro y Diego Torres; y el domingo 22 la programación provincial comenzará con el histórico grupo cuyano Los Puneños, seguirá con Palo Santto —con fusiones de ritmos latinos, cumbia, reggaetón, cuarteto y clásicos del rock nacional— y cerrará con Omega, la banda de cuarteto fundada por los hermanos Flores con más de 23 años de trayectoria, antes de La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

En paralelo, el espacio de La Peña concentrará durante las tres jornadas propuestas de música y danza con fuerte raíz sanjuanina, reuniendo solistas, bandas, conjuntos folclóricos, ballets e institutos.

El viernes 20 actuarán Diego Villegas y su Conjunto, Jonatan Vera Trío, Malos Gatos, Dúo Mixtura, Trisonantes, Arrieros Huaqueños, Viajeros, La Jodda, Los Videla, Nano Rodríguez, Los Parhelios y La Oveja Negra y los García, junto a los espectáculos de danza de El Suyay, Sembrando Ilusiones, Recuerdo Pasional, Santiago Ayala, Agitando el Nido, Proyecto Tango y Ballet Santa Lucía.

La programación de La Peña continuará el sábado 21 con la música de Julián Díaz, Mateo Pintor, Milena Villavicencio, Tango y Folklore del Nuevo Siglo, Dúo Más, Seba Garay, CAiLE, El Siete Cincuenta, La Quimera SJ, Grupo Fábula, Lechu García, Materia Prima, Ta Copao y La Costa, acompañados en danza por Sentimiento de Danza, Instituto Kala, Inclusión en Acción, Instituto Granada, El Cuyum, Ikaika y Danzarte Instituto.

El domingo 22, el cierre musical reunirá a La Mariu, Carlota, Los Hermanos Montaña, Mariana Narváez, Solange Pinto, Bajosol, Jaime Muñoz, Tres para Cuyo, Giselle Aldeco, Los Illanes, los Triunfadores de "Iracundos por Siempre", Trío Los Barros, A Todo Trapo, Ta Feroz y Holaa, con danza a cargo de Martín Fierro, Pie de Palo, Afro Cuyum, Huellas Gauchas, Compañía Vola, Vortex y Vanguardia Ballet.

Por su parte, el Escenario Alternativo ofrecerá tres noches dedicadas a músicos y bandas locales con estilos que atraviesan el rock, el jazz, el pop y otras vertientes contemporáneas. El viernes 20 subirán a escena Pablo Maldonado Cantautor, Mely Desgens, Echega, Tesla Jazz, Reinas del Caos, Tito Oliva Jazz Quinteto, Luke Glitch, Martina Flores, Fabricio Montilla Full Band, Raza Mundana, Aldo Zaragoza, Esha y Huaykil; el sábado 21 será el turno de Para Fernalia, Pauli Figueroa, The Vintage Rock, Cuadros Colgados, Vibranova, C. Buquino, Ex Dealer, Enpacto, Groovy Cats, FONDO, Welcome, La Vip de Nápoles y Sawabona; y el domingo 22 participarán Lipp Suchen, Magaláctica, Genética 3, Via 66 Rock, Juana Sonora, Escarlata, Monofloro, Efe4, Guadalupe de la Fuente, Nacho & los Cheddar, Vandalis, Nuevo Poder y TIMO.

Finalmente, la grilla incorporará un espacio destinado a la música urbana y las nuevas tendencias culturales —con rap, pop, electrónica, danza urbana, acrobacia circense, arte urbano y cultura drag— que se desplegará durante las tres jornadas. El viernes 20 dirán presente RAAP, Anita Pau, Ekiss, Filo al Sol, Pi.Tuca, Japoneses de Bolsillo, Marzio Full Band, Zyxela MC, Gringos Turistas, Experiencia Urbana, Batalla de Tags y DJ Whada; el sábado 21 actuarán Nachito Jota, Reil G., A La Deriva, Sangre Noble, Bhae, Shica Kumbia Nena, DJ Lazydyke, Indestructibles 2.0, Solana Full Band, Morgan Hombre Libre, 4 Funktasticxs, Catfonk & The Fonky Lovers y DJ Mae Problema; y el domingo 22 cerrarán Dubös, Folkothers, El Norte del Sur, Higinio Set Live, Batalla de Tags, Movimiento Tren, DJ Javigon, Marun Brothers, KBsonia, Postcasete, Fantasía Drga y DJ Paula Portillo con distintas intervenciones a lo largo del día.