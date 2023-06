¿Todo listo? El mensaje de Dana White sobre la posible pelea entre Jon Jones y Tyson Fury

Los rumores sobre un posible enfrentamiento entre Jon Jones y Tyson Fury son cada vez más grandes. En las últimas horas, en la conferencia de prensa posterior al UFC Vegas 74, el presidente de la compañía, Dana White, dejó nuevas e interesantes palabras al respecto. El mencionado puso el foco una vez más en lo que podría ocurrir entre ambos, con la idea de definir al "hombre más malo del planeta".

"Me gusta Tyson Fury, tengo una gran relación con Tyson Fury. Así que ahora mismo existe este debate sobre el hombre más malo del planeta, ¿verdad? Y Jon Jones es el hombre más malo del planeta. No hay duda al respecto. Entonces, cuando hablas de quién es el hombre más malo del planeta, si dos tipos pelearan en una pelea, ¿quién ganaría? Si quieres hablar sobre otro hombre más malo del planeta, sería Tyson Fury en una arena de boxeo", partió diciendo White.

Luego, Dana expuso: "Todos sabemos que si Jon Jones boxeó contra Tyson Fury, Tyson Fury gana. Todos estos boxeadores quieren hablar de esto y mantenerlo en el ring. Le digo a Tyson Fury, a quien respeto mucho: si realmente quieres saber quién es el hombre más malo del planeta, haré esa pelea. Haré Jon Jones vs. Tyson Fury en el octágono. Y lo resolveremos. Descubrimos cómo pagarle a Floyd (Mayweather), también descubriremos cómo pagarte a ti, Tyson".

"La oferta está disponible. Si quieres hacerlo en el UFC, sé que estuvo jugando con MMA por un tiempo allí, hagámoslo. Respondamos a la pregunta. Pero estos muchachos no están boxeando. ¿Quieres el título de hombre más malo del planeta? Vamos a hacerlo. Estoy dentro", sentenció el Presidente de la compañía líder en el mundo de las Artes Marciales Mixtas.

Dichos anteriores de Dana White

Días atrás, Dana le dijo a BroBible: "Jon Jones es el tipo más malo del planeta. No hay debate, no se puede negar. No hay debate. No me importa lo que diga nadie, todo el mundo puede tratar de hacerlo girar, muchas de estas cosas son clickbait, y ya sabes cómo soy. Si Tyson Fury realmente quiere pelear contra Jon Jones en el UFC, lo haré realidad. Esto es lo mío en este momento con Tyson Fury: 'Tyson, si hablas en serio, házmelo saber'. Tyson y yo tenemos una buena relación. Me gusta Tyson Fury".