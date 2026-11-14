El Xeneize y el Taladro se enfrentan este sábado desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, con transmisión de TyC Sports. El ganador se medirá ante Platense en el partido decisivo del torneo.

El duelo contará con la televisación en directo de TyC Sports (y vía streaming por TyC Sports Play), bajo el arbitraje de Nazareno Arasa y con Lucas Novelli en el VAR.

El vencedor de este cruce en tierra cuyana sacará boleto para enfrentar en la definición a Platense, que ya aseguró su lugar tras empatar 1-1 frente a Atlético Tucumán e imponerse 5-4 en la tanda de penales.

Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes (capitán), Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Merino, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez, Federico Medina; Alexander Machado y Adrián Balboa.

El color de la previa

Para este compromiso decisivo, ambos equipos saltarán al césped del Malvinas Argentinas utilizando sus camisetas alternativas: el conjunto de la Ribera vestirá su indumentaria suplente, mientras que el Taladro lucirá su casaca negra con banda verde.

El choque encuentra a Boca en un cierre de temporada sumamente exigente: tras consagrarse campeón de la tabla anual, este encuentro representa su última prueba oficial antes de viajar a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre (encuentro que será dirigido por el árbitro uruguayo Andrés Matonte).