La espera llegó a su fin. La Anónima concretará este jueves su desembarco en San Juan con un acto de preinauguración que marcará el inicio de una nueva etapa para el histórico predio que hasta hace poco ocupaba Hiper Libertad. La apertura al público será el viernes 12 de junio, pero todas las miradas estarán puestas en la presentación oficial prevista para este jueves.

El evento contará con la presencia de autoridades de la empresa, trabajadores, invitados especiales y representantes de la prensa. Según explicó el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), José Gremoliche, "habrá una preinauguración el jueves 11, y la apertura al público será el 12, aún sin horario a confirmar. Sobre el acto del jueves contará con todas las autoridades de La Anónima, y los empleados junto a invitados y prensa".

La llegada de la cadena nacional también trae alivio para decenas de familias sanjuaninas. Desde el gremio destacaron que se logró preservar la totalidad de los puestos de trabajo que pertenecían a la anterior firma. "Se mantuvo a todo el personal que venía del hiper, que son cerca de 94 empleados, incluidos gerentes y jefes de cada sector", señaló Gremoliche.

Además, explicó que otras 7 personas continuarán desempeñándose en el predio vinculadas al área inmobiliaria, entre personal administrativo y de mantenimiento. El dirigente valoró especialmente el proceso de transición y aseguró que "fue muy prolija la firma de contratos de traspaso de los empleados. Fue exitoso y creemos que los trabajadores estarán mejor que con la gestión de Libertad".

A horas de la inauguración, también crece la expectativa por una eventual ampliación de la plantilla laboral. "Según las expectativas que tenemos le va a ir bien y seguramente vamos a tener más incorporaciones en el plantel de personal por parte de La Anónima", sostuvo el representante sindical.

La empresa prepara promociones especiales para sus primeros días de actividad, con foco en productos de marca propia y acciones vinculadas al Mundial de Fútbol. Además de alimentos y artículos de consumo diario, el local ofrecerá sectores de electrodomésticos e indumentaria. Sobre lo que encontrarán los clientes desde el primer día, Gremoliche adelantó que "seguramente, algunas sorpresas habrá el día de apertura".