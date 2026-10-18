Tesla volvió a sacudir a la industria automotriz con la presentación de su nuevo Roadster, un deportivo eléctrico capaz de despegar del suelo y realizar maniobras en el aire mediante propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX. La demostración convirtió al vehículo en uno de los lanzamientos más comentados de los últimos días.

El modelo fue presentado el 15 de octubre en un centro de pruebas de SpaceX en Texas. Durante el espectáculo, el Roadster subió por una rampa, quedó invertido, se lanzó al aire, rotó y aterrizó nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

La escena generó dudas en redes sociales sobre si se trataba de efectos especiales, inteligencia artificial o una maqueta. Sin embargo, el vehículo utilizado en la exhibición era real y funcionó mediante un sistema de aire comprimido a alta presión.

Tesla prevé comenzar la producción en 2028, después de años de postergaciones desde que la segunda generación del Roadster fue anunciada originalmente en 2017.

Cómo logra volar el Tesla Roadster

El sistema utiliza propulsores de gas frío que expulsan aire comprimido para generar empuje. El principio permite al vehículo elevarse, acelerar y corregir su posición durante maniobras breves.

La versión Rocket contará con propulsores distribuidos alrededor de la carrocería y será capaz de realizar movimientos verticales y laterales. Tesla aclara, sin embargo, que no estará habilitada para circular por calles y rutas.

No se trata, por ahora, de un automóvil pensado para volar de manera sostenida entre ciudades. El sistema dispone de una cantidad limitada de aire comprimido, por lo que las maniobras aéreas tienen una duración acotada.

Tres versiones y una aceleración extrema

La nueva gama estará dividida en Performance, Thrust y Rocket. Las dos primeras mantendrán dos plazas, mientras que la variante voladora será monoplaza debido al espacio requerido por sus depósitos y propulsores.

Tesla asegura que la versión Thrust podrá acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 1 segundo. También incorporará tecnología de aerodinámica activa y sistemas destinados a aumentar el agarre del vehículo al asfalto.

Las reservas exigen depósitos que alcanzan los US$50.000 para algunas versiones y hasta US$250.000 para configuraciones superiores. El precio final todavía no fue confirmado.

Un auto pensado también como demostración tecnológica

Más allá de sus posibilidades comerciales, el Roadster funciona como una vidriera tecnológica para Tesla. Elon Musk reconoció que el modelo no tendrá un impacto financiero comparable con vehículos de producción masiva, pero busca demostrar hasta dónde puede llegar la ingeniería de la compañía.

La gran incógnita será cuánto de esa tecnología podrá trasladarse en el futuro a vehículos convencionales. Por ahora, el Tesla Roadster demostró que puede abandonar el suelo durante unos segundos, aunque un escenario con autos volando libremente por las ciudades continúa lejos de convertirse en realidad.