Todo lo que hay que saber sobre la 5ª edición del EPA en Retiro de San Juan

El programa "Yo te invito", que se ve por la pantalla de Huarpe TV, recibió al sacerdote Martín Nacusi y a su madre, la profesora de teatro Lili Nacusi. En una entrevista conducida por la presentadora Ana, ambos compartieron los detalles de la quinta edición del EPA en Retiro, un espacio pionero en San Juan que busca enlazar el arte, la fe y el encuentro comunitario.

Con la firme convicción de que la vivencia espiritual no se limita al silencio formal, la Pastoral Artística de San Juan ha invitado a toda la comunidad a una experiencia colectiva renovadora. El evento se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en la tradicional Casa de Betania.

La fe conectada con la pasión artística

La génesis de la Pastoral Artística surgió de una profunda inquietud personal y comunitaria. Criado en una familia de artistas y tras sentir el llamado sacerdotal, el padre Martín Nacusi buscó integrar su vocación espiritual con sus raíces culturales. En 2016, tras producir un exitoso musical sobre San Juan Bautista que no pudo sostenerse por falta de marco institucional, comprendió la frustración de muchos creadores eclesiales al ver diluidos sus esfuerzos.

Inspirado en 2018 por la estructura de la Pastoral Vocacional durante una novena a la Virgen de Guadalupe, Nacusi concibió la idea de crear una red para conectar a los hacedores de cultura. Presentó la propuesta en 2019 al arzobispo monseñor Jorge Lozano, quien dio su apoyo nombrando al padre Rodrigo Robles como primer asesor eclesiástico. Así, en 2020, la Pastoral Artística salió formalmente a la luz para acompañar al pueblo artista sanjuanino.

A partir de esta estructura diocesana nació la necesidad de generar un hito anual de formación espiritual. De este modo, en 2022 surgió la primera edición del EPA en Retiro, concebido como el espacio central donde la fe y la pasión creativa se entrelazan de forma vivencial.

Talleres, vivencias y creatividad

La quinta edición del EPA en Retiro propone una modalidad dinámica y vivencial que combina talleres prácticos de danza, música, teatro y títeres con momentos de oración comunitaria, testimonios e instancias de creación colectiva. La meta central es permitir que cada asistente reconecte con su luz interior, derribe bloqueos creativos y experimente el amor divino a través de los sentidos.

Un rasgo distintivo de esta propuesta es su carácter inclusivo y expansivo. No se exige trayectoria profesional ni es requisito profesar la fe católica; la convocatoria abarca a cualquier persona que sienta la inquietud de poner su talento al servicio del espíritu. Asimismo, el retiro ostenta un alcance internacional, habiendo contado en ediciones previas con la valiosa participación del cineasta español Juan Manuel Cotelo.

Dado que la Casa de Betania cuenta con un cupo limitado por capacidad de infraestructura, la organización insta a los interesados a inscribirse a la brevedad. Las vías de contacto e información detallada se encuentran disponibles en las plataformas del obispado y en las redes sociales de la Pastoral Artística de San Juan.

Datos para agendar y contacto

● Evento: EPA en Retiro 2026 – "Llamados a producir frutos de santidad"

● Fechas: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026

● Lugar: Casa de Betania (Av. Libertador Gral. San Martín 6890 Oeste, Marquesado, Rivadavia, San Juan)

● Destinatarios: Toda persona mayor de 18 años con inquietudes o afición por el arte.

● Inscripciones y consultas: Vía WhatsApp al 264 530 4291.

● Organiza: Pastoral Artística – Arquidiócesis de San Juan de Cuyo.