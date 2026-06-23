Todo lo que tenés que saber del medicamento "mágico" para bajar el colesterol

En la Argentina, cerca del 40% de las personas mayores de 18 años tiene niveles de colesterol total elevado, una condición que generalmente no presenta síntomas inmediatos. Ante esta realidad reflejada en la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, la doctora Analía Aquieri, médica cardióloga del Hospital de Clínicas de la UBA, sostiene que “Dado que generalmente no hay síntomas inmediatos por tener el colesterol elevado, distintas guías del mundo sugieren tener un primer control entre los 6 y 11 años de edad y luego entre los 17 y 21″.

El control de estas sustancias en la sangre no depende únicamente de la voluntad del paciente o de sus hábitos alimenticios. El cardiólogo Jorge Tartaglione aclara que “Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fabrica genéticamente en el hígado”. Por este motivo, aunque la actividad física y una dieta saludable contribuyen al control, en muchos casos es necesario un tratamiento con medicación. Respecto al funcionamiento de las estatinas, el especialista explica que “Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”. Estos fármacos regulan los niveles y reducen el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia.

A pesar de los beneficios comprobados, el avance de la desinformación en plataformas digitales genera preocupación en la comunidad médica. Tartaglione advierte que “Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”. El profesional cuestiona el origen de estos mensajes y señala que “Vos entrás en las redes y dicen que si tomás estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?”. Sobre los posibles efectos adversos, el doctor aclara que “En el 1% de los casos da dolores musculares”.

Los valores de referencia para el colesterol LDL varían según el perfil de riesgo de cada individuo. Una persona sana debe mantener niveles inferiores a 116, mientras que para fumadores, hipertensos o diabéticos el objetivo es menos de 100 o 70. En pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas, la recomendación es situarse por debajo de 50. Aquieri detalla que “De todas maneras es importante remarcar que la presencia de antecedentes familiares de enfermedades del colesterol hereditarias, o enfermedad cardiovascular a edades tempranas, hacen necesario el control de los niveles de esta sustancia a intervalos menores. Se debe tener en cuenta el riesgo cardiovascular de cada paciente, en aquellos con riesgo bajo se recomienda reevaluar cada tres años hasta la cuarta década de la vida y luego anualmente”.

El mantenimiento de niveles elevados de colesterol malo puede derivar en aterosclerosis, una acumulación de grasa en las paredes arteriales que genera obstrucciones, angina de pecho o accidentes cerebrovasculares detectables por mareos y dificultad para comunicarse. También pueden aparecer xantomas en los ojos o dolor constante en las piernas al caminar. Para mitigar estos riesgos, se aconseja el consumo de productos lácteos bajos en grasa y alimentos de origen vegetal como granos integrales, legumbres y frutos secos. Un informe de la Universidad de Harvard resalta que se debe buscar un consumo de fibra diaria de entre 20 a 30 gramos para eliminar toxinas del cuerpo y reducir el colesterol.