La Selección Argentina debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026. Su primera presentación será ante Argelia en el Kansas City Stadium por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. Arranca el camino en busca de revalidar el título de campeón del mundo que obtuvo en Qatar 2022.

La albiceleste llega con el cartel de máxima favorita y ostentando el bicampeonato de América. Scaloni mantiene la estructura de memoria que tocó el cielo en Qatar, liderada por Lionel Messi (quien cumple 39 años durante el torneo y alcanza su récord de 6 mundiales).

Con figuras consolidadas como el "Dibu" Martínez, "Cuti" Romero, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, el objetivo es claro: arrancar pisando fuerte para encaminar la clasificación en un grupo que comparte también con Austria y Jordania.

La única baja de último momento en la lista fue el defensor Leonardo Balerdi por lesión. Mientras tanto, el combinado africano vuelve a la gran cita con la clara intención de dar la sorpresa y plantarse como la revelación del grupo. Conducidos por la jerarquía y experiencia de Riyad Mahrez y el despliegue de Ismaël Bennacer en el mediocampismo, los argelinos apostarán a transiciones rápidas y a su potencia física para lastimar la defensa argentina.





El equipo confirmado

El entrenador Lionel Scaloni confirmó el equipo con Emiliano “Dibu” Martínez desde el arranque, Facundo Medina como reemplazante de Nicolás Tagliafico y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez en la delantera.

La principal novedad aparece en el sector izquierdo de la defensa, donde Medina ocupará el lugar de Tagliafico, descartado para el estreno por una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

En tanto, en el lateral derecho, Scaloni se inclinó por Molina, aunque la idea del cuerpo técnico es administrarle la carga física: el futbolista jugaría alrededor de 60 minutos y luego ingresaría Gonzalo Montiel, quien viene de dejar atrás molestias musculares.

La zaga central tendrá una dupla zurda-diestra de fuerte personalidad, con Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, dos defensores que llegan con experiencia, agresividad en los duelos y buena salida desde el fondo.

En la mitad de la cancha, Argentina apostará por una estructura de mucho pase y recorrido, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández como sostén del equipo, mientras que Thiago Almada tendrá libertad para conectar con los delanteros y romper líneas desde tres cuartos.

Arriba estará la gran referencia emocional y futbolística del equipo: Messi jugará como titular en su sexto Mundial, acompañado por Lautaro Martínez, quien le ganó la pulseada ofensiva a Julián Álvarez para el primer partido.

Alineación

En definitiva, el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Mientras que Argelia, probablemente salga con Anthony Mandrea; Youcef Atal, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai, Rayan Aït Nouri; Ismaël Bennacer, Ramiz Zerrouki, Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

El campeón del mundo llega al debut después de una preparación atravesada por molestias físicas, estudios médicos y varias dudas hasta último momento, pero Scaloni logró ordenar un once competitivo para iniciar la defensa del título obtenido en el Mundial de Qatar 2022.

El antecedente

En el plano de selecciones mayores, Argentina y Argelia se enfrentaron una sola vez en la historia. Fue un recordado partido amistoso previo a la Copa América 2007 en Barcelona, que terminó en un tremendo festival de goles: 4 a 3 a favor de Argentina, con un doblete de un joven Lionel Messi, uno de Carlos Tevez y otro de Esteban Cambiasso. Este será el primer duelo oficial entre ambos.

Lionel Messi arrastra una racha de 4 partidos mundialistas consecutivos anotando goles. Además, buscará estirar su récord como el máximo goleador histórico de la Selección en Mundiales (ya lleva 13 gritos).

¿Dónde ver Argentina vs Argelia?



Este y todos los demás partidos de la Selección podrán verse en vivo por TV Pública, TyC Sports, DSports y Telefé. En cuanto a las plataformas digitales, los encuentros serán transmitidos a través de Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play.

