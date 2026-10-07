La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina reunió este martes a numerosas figuras del espectáculo en el estadio Monumental. Artistas, conductores, influencers y personalidades vinculadas al fútbol llegaron a Núñez para acompañar al capitán en su último partido con la camiseta albiceleste.

Entre los famosos que estuvieron en las tribunas se encontraron Flavio Mendoza, Marixa Balli, Julieta Prandi, Chato Prada, Vicky Xipolitakis, Grego Rossello y El Polaco. También dijeron presente Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, junto a su hija; Luciana Salazar con Matilda; Zoe Bogach, Bautista Ortega y Agustina Kämpfer.

Los mensajes para el capitán

Flavio Mendoza llegó al Monumental con una bandera dedicada especialmente a Messi. “Gracias 10”, podía leerse en el homenaje que llevó para acompañar al futbolista durante su última presentación con Argentina.

Julieta Prandi compartió desde la tribuna una imagen de Messi besando la Copa del Mundo y escribió “La despedida del más grande”. Por su parte, Chato Prada asistió junto a su hijo Valentín y publicó una fotografía de ambos con la camiseta argentina.

Vicky Xipolitakis también se mostró en las inmediaciones del estadio junto a su hermana Stefy. Grego Rossello publicó una selfie junto a la mediática durante el camino hacia el Monumental, mientras que El Polaco alentó desde una de las tribunas.

Marcelo Tinelli, antes de dirigirse a la cancha, le dedicó un mensaje al capitán: “Te amamos Leo querido, gracias por tanta magia y tanta unión familiar argentina”.

Artistas también fueron parte de la fiesta

La despedida contó además con la presencia de varios músicos que participaron de la celebración organizada en el Monumental. Pablo Lescano, de Damas Gratis; Ulises Bueno; Damo Martínez, de Un Poco de Ruido; y Miguel Ángel D'Annibale, de Amar Azul, fueron algunos de los artistas que estuvieron en la jornada.

La lista de figuras se completó con distintas personalidades que siguieron la despedida desde las tribunas o compartieron mensajes en redes sociales. Andy Kusnetzoff publicó una camiseta argentina con el número 10 y la palabra “Gracias”, mientras que Ariel Pérez De María dedicó un mensaje al futbolista desde su casa.

También se sumaron Vero Lozano, Bautista Ortega y Agustina Kämpfer, entre otros, en una jornada en la que el mundo del espectáculo quiso acompañar el último capítulo de Messi con la Selección.

Una despedida histórica

El partido ante Benín marcó el encuentro número 208 de Messi con Argentina y cerró un ciclo de más de dos décadas. El rosarino llegó a la noche con 125 goles y cuatro títulos mayores: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.