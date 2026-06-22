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Todos los goles de Messi en la historia de los Mundiales
POR REDACCIÓN
Lionel Messi volvió a quedar grabado en la historia grande del fútbol. Con su gol ante Austria en el Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina alcanzó la cima de la tabla histórica de goleadores en las Copas del Mundo y sumó un nuevo capítulo a una trayectoria inolvidable.
Desde su estreno goleador en Alemania 2006 hasta su conquista más reciente en Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Pulga fue dejando su huella en cada edición del torneo más importante del planeta.
Alemania 2006
- Serbia y Montenegro
Su primer gol mundialista llegó el 16 de junio de 2006. Con apenas 18 años, ingresó desde el banco y marcó en la goleada 6-0 de Argentina.
Brasil 2014
- Bosnia-Herzegovina
Marcó el segundo tanto en el triunfo 2-1 del debut.
- Irán
Anotó el gol agónico para darle la victoria a Argentina.
- Nigeria
Convirtió un doblete en el triunfo 3-2 de la fase de grupos.
- Nigeria
Segundo gol de aquella noche en Porto Alegre.
Rusia 2018
- Nigeria
Volvió a marcarle a los africanos en la victoria que aseguró el pase a octavos.
Qatar 2022
- Arabia Saudita
Gol de penal en el debut.
- México
Abrió el camino en un partido clave para la clasificación.
- Australia
Marcó en los octavos de final.
- Países Bajos
Anotó de penal en cuartos de final.
- Croacia
Convirtió desde los doce pasos en semifinales.
- Francia
Gol en tiempo suplementario de la final.
- Francia
Segundo tanto de la final, nuevamente de penal en la definición.
Mundial 2026
- Argelia
Abrió su cuenta en la actual Copa del Mundo.
- Austria
El primer gol ante Austria lo llevó a convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Luego, sobre el final volvió a hacer honores y aumentó la diferencia para un 2-0 final.
Una carrera para la eternidad
Los goles de Messi recorren dos décadas de historia mundialista. Desde aquel joven que sorprendió en Alemania 2006 hasta el capitán que levantó la Copa en Qatar y sigue brillando en 2026, cada conquista fue construyendo una leyenda.
Con récords, títulos y actuaciones inolvidables, el rosarino continúa ampliando una historia que ya ocupa un lugar privilegiado en el fútbol mundial. Y cada nuevo gol parece confirmar que su legado todavía tiene capítulos por escribir.