Lionel Messi volvió a quedar grabado en la historia grande del fútbol. Con su gol ante Austria en el Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina alcanzó la cima de la tabla histórica de goleadores en las Copas del Mundo y sumó un nuevo capítulo a una trayectoria inolvidable.

Desde su estreno goleador en Alemania 2006 hasta su conquista más reciente en Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Pulga fue dejando su huella en cada edición del torneo más importante del planeta.

Alemania 2006

Serbia y Montenegro

Su primer gol mundialista llegó el 16 de junio de 2006. Con apenas 18 años, ingresó desde el banco y marcó en la goleada 6-0 de Argentina.

Brasil 2014

Bosnia-Herzegovina

Marcó el segundo tanto en el triunfo 2-1 del debut.

Irán

Anotó el gol agónico para darle la victoria a Argentina.

Nigeria

Convirtió un doblete en el triunfo 3-2 de la fase de grupos.

Nigeria

Segundo gol de aquella noche en Porto Alegre.

Rusia 2018

Nigeria

Volvió a marcarle a los africanos en la victoria que aseguró el pase a octavos.

Qatar 2022

Arabia Saudita

Gol de penal en el debut.

México

Abrió el camino en un partido clave para la clasificación.

Australia

Marcó en los octavos de final.

Países Bajos

Anotó de penal en cuartos de final.

Croacia

Convirtió desde los doce pasos en semifinales.

Francia

Gol en tiempo suplementario de la final.

Francia

Segundo tanto de la final, nuevamente de penal en la definición.

Mundial 2026

Argelia

Abrió su cuenta en la actual Copa del Mundo.

Austria

El primer gol ante Austria lo llevó a convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Luego, sobre el final volvió a hacer honores y aumentó la diferencia para un 2-0 final.

Una carrera para la eternidad

Los goles de Messi recorren dos décadas de historia mundialista. Desde aquel joven que sorprendió en Alemania 2006 hasta el capitán que levantó la Copa en Qatar y sigue brillando en 2026, cada conquista fue construyendo una leyenda.

Con récords, títulos y actuaciones inolvidables, el rosarino continúa ampliando una historia que ya ocupa un lugar privilegiado en el fútbol mundial. Y cada nuevo gol parece confirmar que su legado todavía tiene capítulos por escribir.