La Copa del Mundo 2026 continúa este domingo 21 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos que tendrá como protagonistas a los Grupos G y H. España, Uruguay, Bélgica y Egipto disputarán encuentros clave luego de una primera fecha marcada por la paridad, con todos los equipos de ambas zonas sumando al menos un punto.

En el Grupo H, España intentará conseguir su primera victoria del torneo frente a Arabia Saudita desde las 13:00 (hora Argentina), después del empate sin goles ante Cabo Verde en el debut. La selección europea necesita un triunfo para encaminar su clasificación en una zona que quedó abierta.

Por su parte, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, enfrentará a Cabo Verde desde las 19:00 (hora Argentina). La Celeste llega tras igualar 1-1 con Arabia Saudita y buscará imponerse ante una de las selecciones que sorprendió en el inicio del Mundial.

La situación es similar en el Grupo G. Bélgica y Egipto empataron 1-1 en la primera jornada, mientras que Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2. Con esos resultados, los cuatro equipos llegan con un punto y necesitan sumar para tomar ventaja en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Agenda de partidos del Mundial 2026 este domingo

Grupo H

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España vs. Arabia Saudita

Hora: 13:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)

Estadio: Atlanta

Transmisión en Argentina: DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+

Uruguay vs. Cabo Verde

Hora: 19:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)

Estadio: Miami

Transmisión en Argentina: DSports, Disney+ y Paramount+

Grupo G

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Bélgica vs. Irán

Hora: 16:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)

Estadio: Los Ángeles

Transmisión en Argentina: DSports y Paramount+

Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 22:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)

Estadio: BC Place Vancouver

Transmisión en Argentina: DSports, TyC Sports y Paramount+

Cómo llegan los grupos G y H

En el Grupo H, Uruguay y Arabia Saudita lideran momentáneamente con un punto tras el empate 1-1 entre ambos. España y Cabo Verde también suman una unidad luego del 0-0 del debut.

En el Grupo G, la igualdad domina la tabla: Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto tienen un punto cada uno después de sus primeros partidos.

La jornada será determinante para comenzar a definir qué selecciones tomarán ventaja en la clasificación a la próxima instancia del Mundial 2026.