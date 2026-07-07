Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. En la victoria épica de Argentina por 3-2 ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la Selección tuvo una actuación determinante: aportó un gol, una asistencia y volvió a romper una serie de récords que agrandan todavía más su leyenda.

El encuentro no había comenzado de la mejor manera para el rosarino. En el primer tiempo falló un penal que podía haber significado el empate argentino, pero una vez más mostró su capacidad para levantarse en los momentos importantes.

Messi asistió a Cristian Romero para el descuento, convirtió el empate 2-2 y terminó siendo una de las figuras de una remontada inolvidable.

El máximo goleador histórico de los Mundiales

Con su gol ante Egipto, Messi llegó a los 21 tantos en la historia de las Copas del Mundo y amplió su ventaja como máximo goleador histórico del certamen.

El capitán argentino dejó cada vez más lejos los 16 goles del alemán Miroslav Klose, mientras que su principal perseguidor entre los futbolistas en actividad continúa siendo Kylian Mbappé, con 19 conquistas.

Además, en el Mundial 2026 alcanzó los 8 goles, cifra que lo mantiene como líder de la tabla de goleadores y le permitió igualar una marca histórica del fútbol argentino: la de Guillermo Stábile, máximo anotador del Mundial de Uruguay 1930 con ocho tantos.

Una marca histórica en asistencias

El aporte de Messi no se limita a los goles. Con la asistencia a Romero frente a Egipto, el delantero alcanzó las 10 asistencias en Mundiales, igualando el registro que la FIFA reconoce para Pelé y Fritz Walter.

La diferencia es que las diez asistencias del argentino son consideradas estadísticas oficiales sin controversias, consolidando también su impacto como generador de juego.

Una racha goleadora sin antecedentes

El capitán argentino también extendió una marca impresionante: llegó a nueve partidos consecutivos marcando goles en Mundiales. La racha comenzó en Qatar 2022 con sus goles ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia, y continuó en esta edición frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Además, se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis partidos consecutivos de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo.

Con este registro superó una marca que compartían figuras históricas como los brasileños Leónidas da Silva y Vavá, además del húngaro György Sárosi.

Messi, un récord también por edad

A sus 39 años, Messi continúa rompiendo barreras. Frente a Egipto se convirtió en el jugador de mayor edad en conseguir un gol y una asistencia en un mismo partido mundialista. El récord anterior pertenecía al sueco Nils Liedholm, quien lo había logrado en el Mundial de 1958, a los 35 años.

Además, Messi ya acumula 15 goles en Mundiales después de cumplir los 35 años, una cifra que refleja una vigencia pocas veces vista en la historia del fútbol.

La remontada ante Egipto fue mucho más que una clasificación para Argentina. Fue otra noche histórica de Lionel Messi, un futbolista que partido a partido sigue reescribiendo los récords de la Copa del Mundo.