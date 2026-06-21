Tokyo No Yoru prepara una nueva edición con concursos, workshops y shows especiales

La comunidad amante del K-Pop, el cosplay y la cultura asiática tendrá una nueva cita en San Juan con una nueva edición de Tokyo No Yoru, que este año ampliará su propuesta con dos jornadas de actividades, nuevos espacios y más experiencias para el público.

El encuentro se desarrollará los días 15 y 16 de julio en el Centro Cultural Contegrand y contará con concursos, workshops, stands, invitados especiales y propuestas vinculadas al arte, la música y la creatividad. Las entradas se compran por avantti.com y tienen un valor de $4.000.

Uno de los grandes atractivos será el Concurso K-Pop Solista, que repartirá hasta $255.000 en premios. La competencia tendrá una jornada femenina el 15 de julio y una masculina el 16 de julio, con participantes que interpretarán coreografías de reconocidos artistas y grupos del género. Además, quienes participen del concurso K-Pop ingresarán automáticamente al sorteo de un álbum “DOIT” de Stray Kids.

Cosplay, invitados y competencias

La edición también contará con el tradicional Concurso de Cosplay, donde los participantes podrán mostrar sus creaciones y competir por premios en efectivo de hasta $255.000.

La organización anunció la presencia de invitados especiales como Gino Drag, quien llegará con una propuesta que combina arte drag y cosplay.

También participará Doki Haru, cosplayer y cosmaker con experiencia en competencias nacionales, quien será invitada especial y jurado del evento. A ella se sumará Job, especializado en confección de vestuarios, pelucas y performance.

El jurado tendrá además presencia sanjuanina con Cocca Cosplay, artista con 12 años de trayectoria y participación en distintos eventos provinciales y nacionales.

Workshops y experiencias

Dentro de la programación habrá distintos talleres para quienes buscan aprender nuevas técnicas.

Uno de ellos será el Workshop de Make Up K/Beauty con Mauro Pintor, donde se enseñarán técnicas de maquillaje coreano, skincare y el estilo “Glass Skin” inspirado en los looks de idols de K-Pop.

También se realizará un Workshop de Filmmaking a cargo de Guada Muñoz y Santino De Vita, con herramientas para crear contenido audiovisual, mejorar la narrativa y desarrollar una mirada más profesional.

La organización invitó al público a conseguir sus entradas y participar de una edición que busca reunir música, creatividad y cultura pop en un mismo espacio.