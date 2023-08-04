Tom Brady compró parte de un histórico club de Inglaterra

El reconocido quarterback de la NFL, Tom Brady, ha dado un sorprendente paso hacia el mundo del fútbol. El mencionado se convirtió en propietario minoritario del Birmingham City FC, equipo que compite en la EFL Championship de Inglaterra. La noticia fue anunciada por el propio club en sus redes sociales, donde compartieron la emocionante colaboración entre el siete veces campeón de la Super Bowl y Knighthead Capital Management.

Además de su participación como propietario minoritario, Brady asumirá el puesto de presidente de la nueva Junta Asesora del club, trabajando en estrecha colaboración con la Junta del Club y los miembros del equipo de liderazgo del Birmingham City Football Club. La idea es aplicar la amplia experiencia y conocimientos de liderazgo de Brady en varios componentes del club, incluido el trabajo junto con el departamento de ciencias del deporte para asesorar sobre sistemas y programas de salud, nutrición, bienestar y recuperación.

El propio Tom Brady compartió su emoción a través de un vídeo anunciando su nueva asociación con el club: "Así que este es el trato, me incorporo oficialmente al Birmingham City Football Club". A pesar de ser una leyenda del fútbol americano, Brady reconoce que tiene mucho que aprender sobre el fútbol inglés, pero está seguro de que sus conocimientos sobre ganar pueden trasladarse de manera efectiva al nuevo deporte que apoya.

Gran paso para Tom Brady

"Tal vez te estés preguntando ¿"qué sabes tú sobre el fútbol inglés, Tom?". Bueno, digamos que tengo mucho que aprender. Pero sé algunas cosas sobre ganar, y creo que pueden trasladarse bastante bien. Sé que el éxito comienza con el trabajo realizado cuando el mundo no está mirando. Sé que un equipo no es nada sin la ciudad que aparece y lo respalda. Te veré pronto en St Andrew's. Es hora de ponerse a trabajar", resaltó el legendario exjugador de la NFL.

Por su parte, el Birmingham City reconoció que tiene el deseo de ver a Tom Brady "aplicar su amplia experiencia y conocimientos de liderazgo en varios componentes del Club, incluido el trabajo junto con el departamento de ciencias del deporte para asesorar sobre sistemas y programas de salud, nutrición, bienestar y recuperación. Además, Brady trabajará en estrecha colaboración con la Junta y el equipo directivo en los esfuerzos de marketing global y la identificación de nuevas oportunidades de asociación comercial para el Club".