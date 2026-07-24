A un mes del lanzamiento del video promocional de la nueva película de Spider-Man junto a Lionel Messi, el actor Tom Holland reveló cómo vivió aquella experiencia y dedicó una serie de elogios al capitán de la Selección argentina.

Durante una entrevista junto al influencer Damián Nakache para Streams Telefe, el intérprete británico expresó su admiración por el futbolista y destacó el gesto que tuvo al participar de una producción poco habitual en su carrera.

"Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas", afirmó Holland al recordar la grabación.

El actor consideró que la presencia de Messi representó un fuerte respaldo para todo el equipo detrás de la película.

"Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos", sostuvo.

"Siempre me pareció alguien muy inspirador"

Además de destacar su figura deportiva, Holland contó que siente una identificación personal con Messi por una característica que ambos comparten.

"Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de sus desventajas. Siempre me pareció alguien muy inspirador", expresó.

Las declaraciones del actor rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los fanáticos celebraron el reconocimiento hacia el capitán argentino.

El video que unió a Spider-Man con Messi

La colaboración entre ambos fue presentada como parte de la campaña de promoción de la nueva película del superhéroe.

En el video, que combinó humor y efectos especiales, Spider-Man acompaña a Messi en un recorrido por las alturas de Nueva York, en un cruce que unió dos de las figuras más reconocidas del deporte y el cine.

La producción tuvo una amplia repercusión internacional y volvió a confirmar el impacto global de Lionel Messi, cuya imagen continúa siendo elegida por grandes producciones y marcas de alcance mundial.