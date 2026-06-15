A pocas horas del esperado debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una de las máximas estrellas de Hollywood sacudió las redes sociales con un guiño directo para el plantel de Lionel Scaloni. Tom Holland, el encargado de darle vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, le envió un afectuoso saludo a Julián Álvarez y no escatimó en elogios para el delantero.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, disparó el actor inglés en diálogo con DAZN, conectando de inmediato con el famoso apodo y el festejo característico de "La Araña".

El cruce virtual se dio en Madrid, donde Holland se encuentra promocionando su nueva película, “Spider-Man: Brand New Day”. El actor pasó por la fanzone de la selección española en la previa del sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde y dejó en claro que sigue muy de cerca el fútbol internacional.

Fanático de los argentinos y jugador de Fantasy

La admiración de Holland por los futbolistas campeones del mundo no es nueva —ya se había declarado fan de Lionel Messi—, pero esta vez admitió que su fanatismo por el actual atacante del Atlético de Madrid influye hasta en sus pasatiempos. “Lo tengo en mi equipo de Fantasy”, confesó entre risas.

Al ser consultado sobre qué otro futbolista actual de elite tiene las condiciones necesarias para calzarse el traje del héroe arácnido, el británico apuntó al Viejo Continente: “Lamine Yamal. Es rápido con el balón y muy ágil, podría hacer un buen papel”, señaló sobre la joven promesa del Barcelona.

La Scaloneta ultima detalles para el debut ante Argelia

Mientras el mercado de pases europeo hierve con los rumores que vinculan a Álvarez con gigantes como el Real Madrid, Arsenal y PSG, el foco del delantero cordobés está puesto exclusivamente en la defensa del título logrado en Qatar 2022.

La Selección Argentina hará su presentación este martes a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia en Kansas City. La gran incógnita del once inicial pasa justamente por la presencia de "La Araña". El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni evaluará hasta el último minuto su evolución física, tras la lesión de tobillo sufrida en las semifinales de la Champions League, para decidir si va desde el arranque o suma minutos en el complemento.

