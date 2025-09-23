El rodaje de Spider-Man: Brand New Day tuvo que detenerse en Londres luego de que Tom Holland padeciera una conmoción cerebral durante una de las secuencias de acción. Según publicó Variety citando a una fuente de la producción, la pausa fue adoptada “por precaución” y el actor se encuentra en observación, aunque fuera de peligro. El calendario oficial prevé retomar las grabaciones el 29 de septiembre en los estudios Pinewood y los plazos de estreno no se verán afectados.

La filmación había comenzado en agosto con un video institucional difundido por Sony en el que Holland reaparecía con el traje arácnido en Glasgow. Allí, el actor reconoció ante los fans: “Es curioso, ponerse el traje esta vez se siente diferente, de alguna forma. Es también la primera vez que tenemos fans desde el primer día en el set, así que es emocionante compartirlo con ellos. Voy a dar lo mejor, ojalá salga bien, no hay presión”.

El proyecto, dirigido por Destin Daniel Cretton, reúne a rostros conocidos como Zendaya y Jacob Batalon, además de sumar a Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman. Una de las sorpresas es la incorporación de Mark Ruffalo en el rol de Bruce Banner, alias Hulk, junto a Jon Bernthal como Frank Castle (The Punisher) y Michael Mando retomando a Mac Gargan (Scorpion).

El guion está a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, con la producción de Amy Pascal y Kevin Feige, que garantizan la continuidad narrativa del universo de Spider-Man en alianza con Marvel Studios.

Mientras el equipo espera la recuperación de su protagonista, las imágenes de Holland caracterizado como el superhéroe mantienen la expectativa de los fanáticos de cara al estreno previsto para el 31 de julio de 2026.